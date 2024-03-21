On This Page
Platform Support
NVIDIA RDMA-capable network adapters:
NVIDIA® ConnectX® NICs
ConnectX-5 or newer
NVIDIA® BlueField® Network Platforms
BlueField-2 DPU (NIC mode)
BlueField-3 DPU (NIC mode)
BlueField-3 SuperNIC (NIC mode)
NVIDIA GPU Operator Version 23.9.x or newer (required for the workloads using NVIDIA GPUs and GPUDirect RDMA technology)
Operating Systems:
Ubuntu: v22.04, v22.04 Real-time, v20.04, v22.04 ARM
OpenShift Container Platform (OCP): v4.14, v4.13, v4.12
RHEL: v9.2, v9.1, v8.8, v8.6
Container runtime: containerd, CRI-O
The following network adapters have been tested with the Network Operator:
ConnectX-6 Dx
ConnectX-7
BlueField-2 NIC Mode
BlueField-3 NIC Mode
The following ARM based systems has been tested with Network Operator:
|
System
|
Network Adapters
|
OS
|
Notes
|
NVIDIA IGX Orin
|
ConnectX-7
|
Ubuntu 22.04 (ARM64)
|
Tech Preview (RoCE only, without GPUDirect RDMA)
|
Component
|
Version
|
Notes
|
Kubernetes
|
>=1.24 and <=1.28
|
-
|
Helm
|
v.3.5+
|
For information and methods of Helm installation, please refer to the official Helm Website.
The following component versions are deployed by the Network Operator:
|
Component
|
Version
|
Comments
|
Node Feature Discovery
|
v0.13.2
|
Optionally deployed. May already be present in a cluster with proper configuration.
|
NVIDIA MLNX_OFED driver container
|
24.01-0.3.3.1.3
|
-
|
k8s-rdma-shared-device-plugin
|
fe7f371c7e1b8315bf900f71cd25cfc1251dc775
|
-
|
sriov-network-device-plugin
|
2cc723dcbc712290055b763dc9d3c090ba41e929
|
-
|
containernetworking CNI plugins
|
v1.2.0
|
-
|
whereabouts CNI
|
v0.6.1
|
-
|
multus CNI
|
v3.9.3
|
-
|
IPoIB CNI
|
v1.1.0
|
-
|
IB Kubernetes
|
v1.0.2
|
-
|
NV IPAM Plugin
|
v0.1.1
|
-
