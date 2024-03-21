Cloud Orchestration - Network Operator Application Notes v24.1.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Cloud Orchestration  Cloud Orchestration - Network Operator Application Notes v24.1.0  Platform Support

On This Page

Platform Support

System Requirements

  • NVIDIA RDMA-capable network adapters:

    • NVIDIA® ConnectX® NICs

      • ConnectX-5 or newer

    • NVIDIA® BlueField® Network Platforms

      • BlueField-2 DPU (NIC mode)

      • BlueField-3 DPU (NIC mode)

      • BlueField-3 SuperNIC (NIC mode)

  • NVIDIA GPU Operator Version 23.9.x or newer (required for the workloads using NVIDIA GPUs and GPUDirect RDMA technology)

  • Operating Systems:

    • Ubuntu: v22.04, v22.04 Real-time, v20.04, v22.04 ARM

    • OpenShift Container Platform (OCP): v4.14, v4.13, v4.12

    • RHEL: v9.2, v9.1, v8.8, v8.6

  • Container runtime: containerd, CRI-O

Tested Network Adapters

The following network adapters have been tested with the Network Operator:

  • ConnectX-6 Dx

  • ConnectX-7

  • BlueField-2 NIC Mode

  • BlueField-3 NIC Mode

Supported ARM Based Platforms

The following ARM based systems has been tested with Network Operator:

System

Network Adapters

OS

Notes

NVIDIA IGX Orin

ConnectX-7

Ubuntu 22.04 (ARM64)

Tech Preview (RoCE only, without GPUDirect RDMA)

Prerequisites

Component

Version

Notes

Kubernetes

>=1.24 and <=1.28

-

Helm

v.3.5+

For information and methods of Helm installation, please refer to the official Helm Website.

Component Versions

The following component versions are deployed by the Network Operator:

Component

Version

Comments

Node Feature Discovery

v0.13.2

Optionally deployed. May already be present in a cluster with proper configuration.

NVIDIA MLNX_OFED driver container

24.01-0.3.3.1.3

-

k8s-rdma-shared-device-plugin

fe7f371c7e1b8315bf900f71cd25cfc1251dc775

-

sriov-network-device-plugin

2cc723dcbc712290055b763dc9d3c090ba41e929

-

containernetworking CNI plugins

v1.2.0

-

whereabouts CNI

v0.6.1

-

multus CNI

v3.9.3

-

IPoIB CNI

v1.1.0

-

IB Kubernetes

v1.0.2

-

NV IPAM Plugin

v0.1.1

-

Open Source Dependencies

Project and Version

Component Name and Branch/Tag

License

cloud.google.com/go:v0.81.0

Google Cloud Client Libraries for Gov0.81.0

Apache-2.0

github.com/Azure/go-ansiterm:d185dfc1b5a126116ea5a19e148e29d16b4574c9

go-ansitermd185dfc1b5a126116ea5a19e148e29d16b4574c9

MIT

github.com/Azure/go-autorest/autorest/adal:v0.9.13

N/A

Apache-2.0

github.com/Azure/go-autorest/autorest/date:v0.3.0

N/A

Apache-2.0

github.com/Azure/go-autorest/autorest:v0.11.18

N/A

Apache-2.0

github.com/Azure/go-autorest/logger:v0.2.1

N/A

Apache-2.0

github.com/Azure/go-autorest/tracing:v0.6.0

N/A

Apache-2.0

github.com/Azure/go-autorest:v14.2.0

go-autorestv14.2.0

Apache-2.0

github.com/beorn7/perks:v1.0.1

beorn7-perksv1.0.1

MIT

github.com/caarlos0/env/v6:v6.4.0

caarlos0/envv6.4.0

MIT

github.com/cespare/xxhash/v2:v2.1.2

cespare/xxhashv2.1.2

MIT

github.com/chai2010/gettext-go:c6fed771bfd517099caf0f7a961671fa8ed08723

chai2010-gettext-go20180126-snapshot-c6fed771

BSD-3-Clause

github.com/davecgh/go-spew:v1.1.1

go-spewv1.1.1

ISC

github.com/emicklei/go-restful:v2.10.0

go-restfulv2.10.0

MIT

github.com/evanphx/json-patch:v4.12.0

evanphx/json-patchv4.12.0

BSD-3-Clause

github.com/exponent-io/jsonpath:d6023ce2651d8eafb5c75bb0c7167536102ec9f5

exponent-io/jsonpath20151013-snapshot-d6023ce2

MIT

github.com/form3tech-oss/jwt-go:v3.2.3

form3tech-oss/jwt-gov3.2.3

MIT

github.com/fsnotify/fsnotify:v1.5.1

fsnotify-fsnotifyv1.5.1

BSD-3-Clause

github.com/go-errors/errors:v1.0.1

go-errors-errors1.0.1

MIT

github.com/go-logr/logr:v1.2.0

go-logr/logrv1.2.0

Apache-2.0

github.com/go-logr/zapr:v1.2.0

github.com/go-logr/zaprv1.2.0

Apache-2.0

github.com/go-openapi/jsonpointer:v0.19.5

go-openapi/jsonpointerv0.19.5

Apache-2.0

github.com/go-openapi/jsonreference:v0.19.5

jsonreferencev0.19.5

Apache-2.0

github.com/go-openapi/swag:v0.19.14

swagv0.19.14

Apache-2.0

github.com/gogo/protobuf:v1.3.2

gogo-protobufv1.3.2

BSD-3-Clause

github.com/golang/groupcache:41bb18bfe9da5321badc438f91158cd790a33aa3

groupcache20210331-snapshot-41bb18bf

Apache-2.0

github.com/golang/protobuf:v1.5.2

golang protobufv1.5.2

BSD-3-Clause

github.com/google/btree:v1.0.1

btreev1.0.1

Apache-2.0

github.com/google/gnostic:v0.5.7-v3refs

google/gnosticv0.5.7-v3refs

Apache-2.0

github.com/google/go-cmp:v0.5.5

google/go-cmpv0.5.5

BSD-3-Clause

github.com/google/gofuzz:v1.1.0

google-gofuzzv1.1.0

Apache-2.0

github.com/google/shlex:e7afc7fbc51079733e9468cdfd1efcd7d196cd1d

google-shlex20191202-snapshot-e7afc7fb

Apache-2.0

github.com/google/uuid:v1.1.2

google/uuidv.1.1.2

BSD-3-Clause

github.com/gregjones/httpcache:9cad4c3443a7200dd6400aef47183728de563a38

gregjones/httpcache20180514-snapshot-9cad4c34

MIT

github.com/imdario/mergo:v0.3.12

mergo0.3.12

BSD-3-Clause

github.com/inconshreveable/mousetrap:v1.0.0

inconshreveable/mousetrap1.0.0

Apache-2.0

github.com/josharian/intern:v1.0.0

josharian/internv1.0.0

MIT

github.com/json-iterator/go:v1.1.12

jsoniter-gov1.1.12

MIT

github.com/k8snetworkplumbingwg/network-attachment-definition-client:v1.4.0

k8snetworkplumbingwg/network-attachment-definition-clientv1.4.0

Apache-2.0

github.com/liggitt/tabwriter:89fcab3d43de07060e4fd4c1547430ed57e87f24

liggitt/tabwriter20181228-snapshot-89fcab3d

BSD-3-Clause

github.com/mailru/easyjson:v0.7.6

mailru/easyjsonv0.7.6

MIT

github.com/MakeNowJust/heredoc:bb23615498cded5e105af4ce27de75b089cbe851

MakeNowJust-heredoc20180126-snapshot-bb236154

MIT

github.com/Masterminds/semver/v3:v3.1.1

Masterminds-semverv3.1.1

MIT

github.com/matttproud/golang_protobuf_extensions:c182affec369e30f25d3eb8cd8a478dee585ae7d

matttproud-golang_protobuf_extensions20190325-snapshot-c182affe

Apache-2.0

github.com/mitchellh/go-wordwrap:v1.0.0

mitchellh-go-wordwrapv1.0.0

MIT

github.com/moby/spdystream:v0.2.0

github.com/moby/spdystreamv0.2.0

Apache-2.0

github.com/moby/term:3f7ff695adc6a35abc925370dd0a4dafb48ec64d

moby/term3f7ff695adc6a35abc925370dd0a4dafb48ec64d

Apache-2.0

github.com/modern-go/concurrent:bacd9c7ef1dd9b15be4a9909b8ac7a4e313eec94

modern-go/concurrent20180305-snapshot-bacd9c7e

Apache-2.0

github.com/modern-go/reflect2:v1.0.2

modern-go/reflect2v1.0.2

Apache-2.0

github.com/monochromegane/go-gitignore:205db1a8cc001de79230472da52edde4974df734

monochromegane/go-gitignore20200625-snapshot-205db1a8

MIT

github.com/munnerz/goautoneg:a7dc8b61c822528f973a5e4e7b272055c6fdb43e

github.com/munnerz/goautoneg20191010-snapshot-a7dc8b61

BSD-3-Clause

github.com/nxadm/tail:v1.4.8

nxadm/tailv1.4.8

MIT

github.com/onsi/ginkgo:v1.16.5

onsi/ginkgo1.16.5

MIT

github.com/onsi/gomega:v1.18.1

gomegav1.18.1

MIT

github.com/openshift/api:a8389931bee7

N/A

Apache-2.0

github.com/peterbourgon/diskv:v2.0.1

diskvv2.0.1

MIT

github.com/pkg/errors:v0.9.1

pkg/errorsv0.9.1

BSD-2-Clause

github.com/pmezard/go-difflib:v1.0.0

pmezard-go-difflib1.0.0

BSD-3-Clause

github.com/prometheus/client_golang:v1.12.1

client_golangv1.12.1

Apache-2.0

github.com/prometheus/client_model:v0.2.0

prometheus-client_modelv0.2.0

Apache-2.0

github.com/prometheus/common:v0.32.1

prometheus-commonv0.32.1

Apache-2.0

github.com/prometheus/procfs:v0.7.3

prometheus-procfsv0.7.3

Apache-2.0

github.com/PuerkitoBio/purell:v1.1.1

purellv1.1.1

BSD-3-Clause

github.com/PuerkitoBio/urlesc:de5bf2ad457846296e2031421a34e2568e304e35

urlesc20170810-snapshot-de5bf2ad

BSD-3-Clause

github.com/russross/blackfriday:v1.5.2

blackfridayv1.5.2

BSD-3-Clause

github.com/spf13/cobra:v1.4.0

spf13-cobrav1.4.0

Apache-2.0

github.com/spf13/pflag:v1.0.5

golang-github-spf13-pflag-devv1.0.5

BSD-3-Clause

github.com/stretchr/objx:v0.2.0

stretchr/objxv0.2.0

MIT

github.com/stretchr/testify:v1.7.0

Go Testify1.7.0

MIT

github.com/xlab/treeprint:a009c3971eca89777614839eb7f69abed3ea3959

xlab/treeprint20181112-snapshot-a009c397

MIT

go.starlark.net:8dd3e2ee1dd5d034baada4c7b4fcf231294a1013

google/starlark-go20200306-snapshot-8dd3e2ee

BSD-3-Clause

go.uber.org/atomic:v1.7.0

uber-go/atomic1.7.0

MIT

go.uber.org/multierr:v1.6.0

go.uber.org/multierrv1.6.0

MIT

go.uber.org/zap:v1.19.1

go-zapv1.19.1

MIT

golang.org/x/crypto:86341886e292

N/A

BSD-3-Clause

golang.org/x/net:cd36cc0744dd695657988f15f08446dc81e16efc

golang.org/x/net20220126-snapshot-cd36cc07

BSD-3-Clause

golang.org/x/oauth2:d3ed0bb246c8d3c75b63937d9a5eecff9c74d7fe

golang.org/x/oauth220211104-snapshot-d3ed0bb2

BSD-3-Clause

golang.org/x/sys:3681064d51587c1db0324b3d5c23c2ddbcff6e8f

golang.org/x/sys20220208-snapshot-3681064d

BSD-3-Clause

golang.org/x/term:03fcf44c2211dcd5eb77510b5f7c1fb02d6ded50

golang.org/x/term20210927-snapshot-03fcf44c

BSD-3-Clause

golang.org/x/text:v0.3.7

golang/textv0.3.7

BSD-3-Clause

golang.org/x/time:90d013bbcef8e15b6f78023a0e3b996267153e7d

golang.org/x/time20220204-snapshot-90d013bb

BSD-3-Clause

gomodules.xyz/jsonpatch/v2:v2.2.0

gomodules/jsonpatchv2.2.0

Apache-2.0

google.golang.org/appengine:v1.6.7

golang/appenginev1.6.7

Apache-2.0

google.golang.org/protobuf:v1.27.1

google.golang.org/protobufv1.27.1

BSD-3-Clause

gopkg.in/inf.v0:v0.9.1

go-inf-infv0.9.1

BSD-3-Clause

gopkg.in/tomb.v1:dd632973f1e7218eb1089048e0798ec9ae7dceb8

go-tomb-tomb20150422-snapshot-dd632973

BSD-3-Clause

gopkg.in/yaml.v2:v2.4.0

yaml for Gov2.4.0yaml for Gov2.4.0

Apache-2.0

gopkg.in/yaml.v3:496545a6307b2a7d7a710fd516e5e16e8ab62dbc

yaml for Go20210109-snapshot-496545a6

Apache-2.0

k8s.io/api:v0.24.0

kubernetes/apiv0.24.0

Apache-2.0

k8s.io/apiextensions-apiserver:v0.24.0

kubernetes/apiextensions-apiserverv0.24.0

Apache-2.0

k8s.io/apimachinery:v0.24.0

kubernetes/apimachineryv0.24.0

Apache-2.0

k8s.io/cli-runtime:v0.24.0

k8s.io/cli-runtimev0.24.0

Apache-2.0

k8s.io/client-go:v0.24.0

client-gov0.24.0

Apache-2.0

k8s.io/component-base:v0.24.0

kubernetes/component-basev0.24.0

Apache-2.0

k8s.io/klog/v2:v2.60.1

k3s-io/klogv2.60.1

Apache-2.0

k8s.io/kube-openapi:3ee0da9b0b42

N/A

Apache-2.0

k8s.io/kubectl:v0.24.0

kubectlv0.24.0

Apache-2.0

k8s.io/utils:3a6ce19ff2f9

N/A

Apache-2.0

sigs.k8s.io/controller-runtime:v0.12.1

sigs.k8s.io/controller-runtimev0.12.1

Apache-2.0

sigs.k8s.io/kustomize/api:v0.11.4

N/A

Apache-2.0

sigs.k8s.io/kustomize/kyaml:v0.13.6

N/A

Apache-2.0

sigs.k8s.io/structured-merge-diff/v4:v4.2.1

N/A

Apache-2.0

sigs.k8s.io/yaml:v1.4.0

sigs.k8s.io/yamlv1.4.0

MIT
© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Mar 21, 2024
content here