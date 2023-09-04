Ordering Information
|
Ordering Part Number
|
Description
|
MC220731V-003
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 3 m
|
MC220731V-005
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 5 m
|
MC220731V-010
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 10 m
|
MC220731V-015
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 15 m
|
MC220731V-020
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 20 m
|
MC220731V-025
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 25 m
|
MC220731V-030
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 30 m
|
MC220731V-050
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 50 m
|
MC220731V-100
|
Active fiber cable, VPI, up to FDR/56 GbE, QSFP+, 100 m