Pin Descriptions
The head end of the MCP7F80 cable has the pad assignment shown below, which is compliant with the QSFP-DD Hardware Specification [2].
|
Pin
|
Symbol
|
Description
|
Pin
|
Symbol
|
Description
|
1
|
GND
|
Ground
|
39
|
GND
|
Ground
|
2
|
Tx2n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
40
|
Tx6n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
3
|
Tx2p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
41
|
Tx6p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
4
|
GND
|
Ground
|
42
|
GND
|
Ground
|
5
|
Tx4n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
43
|
Tx8n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
6
|
Tx4p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
44
|
Tx8p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
7
|
GND
|
Ground
|
45
|
GND
|
Ground
|
8
|
ModSelL
|
Module Select
|
46
|
Reserved
|
9
|
ResetL
|
Module Reset
|
47
|
VS1
|
Module Vendor Specific 1
|
10
|
VccRx
|
+3.3V Power Supply Receiver
|
48
|
VccRx1
|
+3.3V Power Supply Receiver
|
11
|
SCL
|
2-wire Serial Interface Clock
|
49
|
VS2
|
Module Vendor Specific 2
|
12
|
SDA
|
2-wire Serial Interface Data
|
50
|
VS3
|
Module Vendor Specific 3
|
13
|
GND
|
GND
|
51
|
GND
|
Ground
|
14
|
Rx3p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
52
|
Rx7p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
15
|
Rx3n
|
Receiver Inverted Data Output
|
53
|
Rx7n
|
Receiver Inverted Data Output
|
16
|
GND
|
Ground
|
54
|
GND
|
Ground
|
17
|
Rx1p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
55
|
Rx5p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
18
|
Rx1n
|
Receiver Inverted Data Output
|
56
|
Rx5n
|
Receiver Inverted Data Output
|
19
|
GND
|
Ground
|
57
|
GND
|
Ground
|
20
|
GND
|
Ground
|
58
|
GND
|
Ground
|
21
|
Rx2n
|
Receiver Inverted Data Output
|
59
|
Rx6n
|
Receiver Inverted Data Output
|
22
|
Rx2p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
60
|
Rx6p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
23
|
GND
|
Ground
|
61
|
GND
|
Grounds
|
24
|
Rx4n
|
Receiver Inverted Data Output
|
62
|
Rx8n
|
Receiver Inverted Data Output
|
25
|
Rx4p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
63
|
Rx8p
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
26
|
GND
|
Ground
|
64
|
GND
|
Ground
|
27
|
ModPrsL
|
Module Present
|
65
|
NC
|
28
|
IntL
|
Interrupt
|
66
|
Reserved
|
29
|
VccTx
|
+3.3V Power Supply Transmitter
|
67
|
VccTx1
|
+3.3V Power Supply Transmitter
|
30
|
Vcc1
|
+3.3V Power Supply
|
68
|
Vcc2
|
+3.3V Power Supply
|
31
|
LPMode
|
Low Power Mode
|
69
|
Reserved
|
32
|
GND
|
Ground
|
70
|
GND
|
Ground
|
33
|
Tx3p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
71
|
Tx7p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
34
|
Tx3n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
72
|
Tx7n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
35
|
GND
|
Ground
|
73
|
GND
|
Ground
|
36
|
Tx1p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
74
|
Tx5p
|
Transmitter Non-Inverted Data Input
|
37
|
Tx1n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
75
|
Tx5n
|
Transmitter Inverted Data Input
|
38
|
GND
|
Ground
|
76
|
GND
|
Ground
QSFP-DD Module Pad Layout
The 50G ‘tails’ of the MCP7F80 cable are compliant with the SFF-8431 specifications. The connectors have the pin assignment shown below.
|
Pin
|
Symbol
|
Description
|
1
|
VeeT
|
Module Transmitter Ground
|
2
|
Tx_Fault
|
Module Transmitter Fault. Connected to GND.
|
3
|
Tx_Disable
|
Not used. Connected to 3.3V
|
4
|
SDA
|
2-wire Serial Interface Data Line
|
5
|
SCL
|
2-wire Serial Interface Clock
|
6
|
Mod_ABS
|
Module Absent. Grounded within the module
|
7
|
RS0
|
Rate Select 0, optionally controls SFP+ module receiver. Pulled down to GND. Not used.
|
8
|
Rx_LOS
|
Not used. Connected to GND.
|
9
|
RS1
|
Rate Select 1, optionally controls SFP+ module transmitter. Not used.
|
10
|
VeeR
|
Module Receiver Ground
|
11
|
VeeR
|
Module Receiver Ground
|
12
|
RD-
|
Receiver Inverted Data Output
|
13
|
RD+
|
Receiver Non-Inverted Data Output
|
14
|
VeeR
|
Module Receiver Ground
|
15
|
VccR
|
Module Receiver Power Supply
|
16
|
VccT
|
Module Transmitter Power Supply. Connected to 3.3V.
|
17
|
VeeT
|
Module Transmitter Ground
|
18
|
TD+
|
Transmitter Non-Inverted Data Input. AC coupled
|
19
|
TD-
|
Transmitter Inverted Data Input. AC coupled
|
20
|
VeeT
|
Module Transmitter Ground
SFP+ Module Pad Layout