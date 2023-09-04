MCP7F80-W0xxRyy 400GbE to 8x50GbE, QSFP-DD to 8xSFP56 DAC Splitter Cable Product Specifications
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Interconnect  MCP7F80-W0xxRyy 400GbE to 8x50GbE, QSFP-DD to 8xSFP56 DAC Splitter Cable Product Specifications  Pin Descriptions

On This Page

Pin Descriptions

QSFP-DD Pad Description

The head end of the MCP7F80 cable has the pad assignment shown below, which is compliant with the QSFP-DD Hardware Specification ‎[2].

Pin

Symbol

Description

Pin

Symbol

Description

1

GND

Ground

39

GND

Ground

2

Tx2n

Transmitter Inverted Data Input

40

Tx6n

Transmitter Inverted Data Input

3

Tx2p

Transmitter Non-Inverted Data Input

41

Tx6p

Transmitter Non-Inverted Data Input

4

GND

Ground

42

GND

Ground

5

Tx4n

Transmitter Inverted Data Input

43

Tx8n

Transmitter Inverted Data Input

6

Tx4p

Transmitter Non-Inverted Data Input

44

Tx8p

Transmitter Non-Inverted Data Input

7

GND

Ground

45

GND

Ground

8

ModSelL

Module Select

46

Reserved

9

ResetL

Module Reset

47

VS1

Module Vendor Specific 1

10

VccRx

+3.3V Power Supply Receiver

48

VccRx1

+3.3V Power Supply Receiver

11

SCL

2-wire Serial Interface Clock

49

VS2

Module Vendor Specific 2

12

SDA

2-wire Serial Interface Data

50

VS3

Module Vendor Specific 3

13

GND

GND

51

GND

Ground

14

Rx3p

Receiver Non-Inverted Data Output

52

Rx7p

Receiver Non-Inverted Data Output

15

Rx3n

Receiver Inverted Data Output

53

Rx7n

Receiver Inverted Data Output

16

GND

Ground

54

GND

Ground

17

Rx1p

Receiver Non-Inverted Data Output

55

Rx5p

Receiver Non-Inverted Data Output

18

Rx1n

Receiver Inverted Data Output

56

Rx5n

Receiver Inverted Data Output

19

GND

Ground

57

GND

Ground

20

GND

Ground

58

GND

Ground

21

Rx2n

Receiver Inverted Data Output

59

Rx6n

Receiver Inverted Data Output

22

Rx2p

Receiver Non-Inverted Data Output

60

Rx6p

Receiver Non-Inverted Data Output

23

GND

Ground

61

GND

Grounds

24

Rx4n

Receiver Inverted Data Output

62

Rx8n

Receiver Inverted Data Output

25

Rx4p

Receiver Non-Inverted Data Output

63

Rx8p

Receiver Non-Inverted Data Output

26

GND

Ground

64

GND

Ground

27

ModPrsL

Module Present

65

NC

28

IntL

Interrupt

66

Reserved

29

VccTx

+3.3V Power Supply Transmitter

67

VccTx1

+3.3V Power Supply Transmitter

30

Vcc1

+3.3V Power Supply

68

Vcc2

+3.3V Power Supply

31

LPMode

Low Power Mode

69

Reserved

32

GND

Ground

70

GND

Ground

33

Tx3p

Transmitter Non-Inverted Data Input

71

Tx7p

Transmitter Non-Inverted Data Input

34

Tx3n

Transmitter Inverted Data Input

72

Tx7n

Transmitter Inverted Data Input

35

GND

Ground

73

GND

Ground

36

Tx1p

Transmitter Non-Inverted Data Input

74

Tx5p

Transmitter Non-Inverted Data Input

37

Tx1n

Transmitter Inverted Data Input

75

Tx5n

Transmitter Inverted Data Input

38

GND

Ground

76

GND

Ground

QSFP-DD Module Pad Layout

image2021-7-27_15-55-35.png


SFP56 Pin Description

The 50G ‘tails’ of the MCP7F80 cable are compliant with the SFF-8431 specifications. The connectors have the pin assignment shown below.

Pin

Symbol

Description

1

VeeT

Module Transmitter Ground

2

Tx_Fault

Module Transmitter Fault. Connected to GND.

3

Tx_Disable

Not used. Connected to 3.3V

4

SDA

2-wire Serial Interface Data Line

5

SCL

2-wire Serial Interface Clock

6

Mod_ABS

Module Absent. Grounded within the module

7

RS0

Rate Select 0, optionally controls SFP+ module receiver. Pulled down to GND. Not used.

8

Rx_LOS

Not used. Connected to GND.

9

RS1

Rate Select 1, optionally controls SFP+ module transmitter. Not used.

10

VeeR

Module Receiver Ground

11

VeeR

Module Receiver Ground

12

RD-

Receiver Inverted Data Output

13

RD+

Receiver Non-Inverted Data Output

14

VeeR

Module Receiver Ground

15

VccR

Module Receiver Power Supply

16

VccT

Module Transmitter Power Supply. Connected to 3.3V.

17

VeeT

Module Transmitter Ground

18

TD+

Transmitter Non-Inverted Data Input. AC coupled

19

TD-

Transmitter Inverted Data Input. AC coupled

20

VeeT

Module Transmitter Ground

SFP+ Module Pad Layout

image2022-7-27_18-1-7.png

© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Sep 4, 2023
content here