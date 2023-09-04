MCP7H60-C0xx 200GbE to 2x100GbE, QSFP-DD to 2xQSFP28 DAC Splitter Cable Product Specifications
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Interconnect  MCP7H60-C0xx 200GbE to 2x100GbE, QSFP-DD to 2xQSFP28 DAC Splitter Cable Product Specifications  Ordering Information

Ordering Information

Ordering Part Number

Description

MCP7H60-C001

DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m

MCP7H60-C01A

DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m

MCP7H60-C002

DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m

MCP7H60-C02A

DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m

MCP7H60-C003

DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m

Note: Designed for 3rd party systems only

© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Sep 4, 2023
content here