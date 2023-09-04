Ordering Information
|
Ordering Part Number
|
Description
|
MCP7H60-C001
|
DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1m
|
MCP7H60-C01A
|
DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 1.5m
|
MCP7H60-C002
|
DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2m
|
MCP7H60-C02A
|
DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 2.5m
|
MCP7H60-C003
|
DAC splitter cable, 200GbE, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP-DD to 2xQSFP28, colored pulltabs, 3m
Note: Designed for 3rd party systems only