Ordering Information

MFA7U40-H00X 200Gb/s OSFP to 2x100Gb/s QSFP56 HDR100 Active Optical Splitter Cable Product Specifications
Ordering Part Number

Description

MFA7U40-H003

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m

MFA7U40-H005

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m

MFA7U40-H010

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m

MFA7U40-H015

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m

MFA7U40-H020

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m

MFA7U40-H030

NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m

Refer here for the cable length definition.
