Ordering Information
Ordering Part Number
Description
MFA7U40-H003
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
MFA7U40-H005
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
MFA7U40-H010
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
MFA7U40-H015
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
MFA7U40-H020
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
MFA7U40-H030
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
Refer here for the cable length definition.