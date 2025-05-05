Ordering Information
|Ordering Part Number
|Description
|MFP7E30-N003
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
|MFP7E30-N005
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
|MFP7E30-N007
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
|MFP7E30-N010
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
|MFP7E30-N015
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
|MFP7E30-N020
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
|MFP7E30-N030
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
|MFP7E30-N050
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
|MFP7E30-N070
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
|MFP7E30-N100
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
|MFP7E30-N150
|NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m
For more information please contact your sales representative or send an Email to:networking-support@nvidia.com.