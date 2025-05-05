Ordering Information

NVIDIA MFP7E30-Nxxx MPO-to-MPO Single-mode Fiber Cable Product Specifications
Ordering Part NumberDescription
MFP7E30-N003NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 3m
MFP7E30-N005NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MFP7E30-N007NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MFP7E30-N010NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MFP7E30-N015NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MFP7E30-N020NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MFP7E30-N030NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MFP7E30-N050NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MFP7E30-N070NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
MFP7E30-N100NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
MFP7E30-N150NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 150m

