Ordering Information
Ordering Part Number
Description
MFS1S00-H003E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
MFS1S00-H005E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
MFS1S00-H010E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
MFS1S00-H015E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
MFS1S00-H020E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
MFS1S00-H030E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
MFS1S00-H050E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
MFS1S00-H100E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
MFS1S00-H130E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
MFS1S00-H150E
Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
Please see here for the cable length definition.