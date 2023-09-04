MFS1S00-HxxxE 200Gb/s QSFP56 MMF AOC Product Specifications
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Interconnect  MFS1S00-HxxxE 200Gb/s QSFP56 MMF AOC Product Specifications  Ordering Information

Ordering Information

Ordering Part Number

Description

MFS1S00-H003E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m

MFS1S00-H005E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m

MFS1S00-H010E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m

MFS1S00-H015E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m

MFS1S00-H020E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m

MFS1S00-H030E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m

MFS1S00-H050E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m

MFS1S00-H100E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m

MFS1S00-H130E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m

MFS1S00-H150E

Active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m

Please see here for the cable length definition.
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Sep 4, 2023
content here