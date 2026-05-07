Ordering Information
Legacy OPN
NVIDIA OPN
Description
MFS1S00-H003V
980-9I457-00H003
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MFS1S00-H005V
980-9I45D-00H005
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MFS1S00-H010V
980-9I45J-00H010
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MFS1S00-H015V
980-9I45O-00H015
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MFS1S00-H020V
980-9I45T-00H020
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MFS1S00-H030V
980-9I440-00H030
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MFS1S00-H050V
980-9I447-00H050
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MFS1S00-H100V
980-9I44H-00H100
NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
Please see here for the cable length definition.