MFS1S00-HxxxV 200Gb/s QSFP56 MMF AOC Product Specifications
Ordering Information

Legacy OPN

NVIDIA OPN

Description

MFS1S00-H003V

980-9I457-00H003

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m

MFS1S00-H005V

980-9I45D-00H005

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m

MFS1S00-H010V

980-9I45J-00H010

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m

MFS1S00-H015V

980-9I45O-00H015

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m

MFS1S00-H020V

980-9I45T-00H020

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m

MFS1S00-H030V

980-9I440-00H030

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m

MFS1S00-H050V

980-9I447-00H050

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m

MFS1S00-H100V

980-9I44H-00H100

NVIDIA active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m

Please see here for the cable length definition.
