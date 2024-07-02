Supported Flash Types

NVIDIA Firmware Tools (MFT) Documentation v4.22.1-417 LTS
MFT supports the following Flash types.

Vendor

Flash Family

Tested P/N

Winbond

W25QxxBV

W25Q32FVSSIG

W25Q32FVSSIGS

W25Q32FVSSIGT

W25Q128FVSIGS

W25Qxxx

W25Q256JVBIMT

W25Q128JVSIQ

Macronicx

MX25L16xxx

MX25L12845GM2I-08G

MX25Lxxx

MX25L25645GXDI-08G

Micron

N25Q0xxx

MT25QL128ABA1ESE-0SIT

ISSI

IS25LPxxx

IS25LP128-JBLE SPA# U1323A

IS25WPxxx

IS25WP256E-RHLE

Cypress

S25FL256L

S25FL256LDPBHV023

S25FL128SAGMFVG00

Gigadevice

GD25LB256EBFRY

GD25B256DFIGR
