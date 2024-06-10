Supported Adapter Cards Firmware Versions
MFT supports the following NVIDIA® network adapter cards:
|
NICs
|
Recommended Firmware Rev.
|
Additional Firmware Rev. Supported
|
BlueField-3
|
24.37.1014
|
BlueField-2
|
24.37.1014
|
24.35.2000
|
BlueField
|
18.33.1048
|
18.33.1048
|
ConnectX-7
|
28.37.1014
|
28.36.1010
|
ConnectX-6 Lx
|
26.37.1014
|
26.36.1010
|
ConnectX-6 Dx
|
22.37.1014
|
22.36.1010
|
ConnectX-6
|
20.37.1014
|
20.36.1010
|
ConnectX-5 / ConnectX-5 Ex
|
16.35.2000
|
16.35.2000
|
ConnectX-4 Lx
|
14.32.1010
|
14.32.1010
|
ConnectX-4
|
12.28.2006
|
12.28.2006
To download the firmware binaries, please visit Firmware Downloads.