Supported Adapter Cards Firmware Versions

MFT supports the following NVIDIA® network adapter cards:

NICs Recommended Firmware Rev. Additional Firmware Rev. Supported BlueField-3 24.37.1014 BlueField-2 24.37.1014 24.35.2000 BlueField 18.33.1048 18.33.1048 ConnectX-7 28.37.1014 28.36.1010 ConnectX-6 Lx 26.37.1014 26.36.1010 ConnectX-6 Dx 22.37.1014 22.36.1010 ConnectX-6 20.37.1014 20.36.1010 ConnectX-5 / ConnectX-5 Ex 16.35.2000 16.35.2000 ConnectX-4 Lx 14.32.1010 14.32.1010 ConnectX-4 12.28.2006 12.28.2006

To download the firmware binaries, please visit Firmware Downloads.