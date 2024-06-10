Supported Adapter Cards Firmware Versions

NVIDIA Firmware Tools (MFT) Documentation v4.24.0
MFT supports the following NVIDIA® network adapter cards:

NICs

Recommended Firmware Rev.

Additional Firmware Rev. Supported

BlueField-3

24.37.1014

BlueField-2

24.37.1014

24.35.2000

BlueField

18.33.1048

18.33.1048

ConnectX-7

28.37.1014

28.36.1010

ConnectX-6 Lx

26.37.1014

26.36.1010

ConnectX-6 Dx

22.37.1014

22.36.1010

ConnectX-6

20.37.1014

20.36.1010

ConnectX-5 / ConnectX-5 Ex

16.35.2000

16.35.2000

ConnectX-4 Lx

14.32.1010

14.32.1010

ConnectX-4

12.28.2006

12.28.2006

To download the firmware binaries, please visit Firmware Downloads.
