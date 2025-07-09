MFT Bug Fixes in this Version
For a list of old Bug Fixes, please see MFT Bug Fixes History.
Internal Ref.
Description
4403224
Description: Changed the reboot message in firmware activation prompt in BlueField-3 DPU to a generic reboot message.
Keywords: BlueField-3 DPU
Discovered in Version: 4.30.1-113
Fixed in Release: 4.30.1-1210
4447704
Description: Added support for resourcedump (mem mode) for GB devices.
Keywords: resourcedump, GB devices
Discovered in Version: 4.29.0-536
Fixed in Release: 4.30.1-1210
4414182
Description: Fixed an issue relating to querying the counters for local_port 255 in Spectrum4 standalone mode.
Keywords: local_port 255, Spectrum4
Discovered in Version: 4.29.0-131
Fixed in Release: 4.30.1-1210
4410821
Description: Added support for SIGHUP signal handling in MFT infrastructure to trigger configuration reloads or graceful runtime updates.
Keywords: SIGHUP
Discovered in Version: 4.26.1-3
Fixed in Release: 4.30.1-1210