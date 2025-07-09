MFT Bug Fixes in this Version

NVIDIA Firmware Tools (MFT) Documentation v4.30.1-1210 LTS (2024 LTS U3)
For a list of old Bug Fixes, please see MFT Bug Fixes History.

4403224

Description: Changed the reboot message in firmware activation prompt in BlueField-3 DPU to a generic reboot message.

Keywords: BlueField-3 DPU

Discovered in Version: 4.30.1-113

Fixed in Release: 4.30.1-1210

4447704

Description: Added support for resourcedump (mem mode) for GB devices.

Keywords: resourcedump, GB devices

Discovered in Version: 4.29.0-536

Fixed in Release: 4.30.1-1210

4414182

Description: Fixed an issue relating to querying the counters for local_port 255 in Spectrum4 standalone mode.

Keywords: local_port 255, Spectrum4

Discovered in Version: 4.29.0-131

Fixed in Release: 4.30.1-1210

4410821

Description: Added support for SIGHUP signal handling in MFT infrastructure to trigger configuration reloads or graceful runtime updates.

Keywords: SIGHUP

Discovered in Version: 4.26.1-3

Fixed in Release: 4.30.1-1210
