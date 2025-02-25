MFT Bug Fixes in this Version
For a list of old Bug Fixes, please see MFT Bug Fixes History.
Internal Ref.
Description
4260425
Description: Block mlxlink cable commands over backplane ports.
Keywords: mlxlink, backplane ports
Discovered in Version: 4.29.0-533
Fixed in Release: 4.30.1-508
4210790
Description: Added support for resourcedump (mem mode) for GB devices.
Keywords: resourcedump, GB devices
Discovered in Version: 4.29.0-536
Fixed in Release: 4.30.1-508
4283175
Description: Fixed mlxlink amber collect report for Juliet switch and GB devices.
Keywords: mlxlink, Juliet switch, GB devices
Discovered in Version: 4.29.0-536
Fixed in Release: 4.30.1-508
4287668
Description: Added support for mlxlink to be working over GB devices.
Keywords: mlxlink, GB devices
Discovered in Version: 4.30.1-507
Fixed in Release: 4.30.1-508