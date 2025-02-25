MFT Bug Fixes in this Version

NVIDIA Firmware Tools (MFT) Documentation v4.30.1-508
For a list of old Bug Fixes, please see MFT Bug Fixes History.

Internal Ref.

Description

4260425

Description: Block mlxlink cable commands over backplane ports.

Keywords: mlxlink, backplane ports

Discovered in Version: 4.29.0-533

Fixed in Release: 4.30.1-508

4210790

Description: Added support for resourcedump (mem mode) for GB devices.

Keywords: resourcedump, GB devices

Discovered in Version: 4.29.0-536

Fixed in Release: 4.30.1-508

4283175

Description: Fixed mlxlink amber collect report for Juliet switch and GB devices.

Keywords: mlxlink, Juliet switch, GB devices

Discovered in Version: 4.29.0-536

Fixed in Release: 4.30.1-508

4287668

Description: Added support for mlxlink to be working over GB devices.

Keywords: mlxlink, GB devices

Discovered in Version: 4.30.1-507

Fixed in Release: 4.30.1-508
