General Support

Supported Operating Systems
|
Operating System
|
Architecture
|
Default Kernel Version (Primary)/
Tested with Kernel Version (Community)
|
OS Support Model
|
ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV
|
ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV
|
NFS over RDMA
|
NVMe
|
GPUDirect Storage (GDS)
|
UCX-CUDA Version
|
Alma 8.5
|
x86_64
|
4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
Anolis OS 3.2
|
x86_64
|
5.10.134-13.al8.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
Anolis OS 8.6
|
AArch64
|
5.10.134+
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.134+
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
BCLINUX21.10SP2
|
AArch64
|
4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
CentOS Stream v8
|
AArch64
|
4.18.0-539.el8.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-539.el8.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
CentOS Stream v9
|
AArch64
|
5.14.0-419.el9.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.0-419.el9.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
CTYUNOS2.0
|
AArch64
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
CTYUNOS23.01
|
AArch64
|
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian9.13
|
AArch64
|
4.9.0-13-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.9.0-13-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian10.8
|
AArch64
|
4.19.0-14-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian10.9
|
x86_64
|
4.19.0-14-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.0-16-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian10.13
|
AArch64
|
4.19.0-21-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.0-21-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian11.3
|
AArch64
|
5.10.0-13-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-13-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian12
|
AArch64
|
6.1.0-10-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
6.1.0-10-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian12.5
|
AArch64
|
6.1.0-18-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
6.1.0-18-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp9
|
AArch64
|
4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp10
|
AArch64
|
4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp11
|
AArch64
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp12
|
AArch64
|
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
KYLIN10SP2
|
AArch64
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
KYLIN10SP3
|
AArch64
|
4.19.90-52.15.v2207.ky10.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-52.15.v2207.ky10.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Mariner 2.0
|
x86_64
|
5.15.118.1-1.cm2.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 7.9
|
x86_64
|
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.4
|
x86_64
|
5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.6
|
x86_64
|
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.7
|
x86_64
|
5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.8
|
x86_64
|
5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 9.0
|
x86_64
|
5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 9.1
|
x86_64
|
5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 9.2
|
x86_64
|
5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
OpenSUSE 15.3
|
AArch64
|
-
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.3.18-150300.59.43-DEFAULT
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
OPENEULER20.03SP1
|
AArch64
|
4.19.90-2012.4.0.0053.OE1.AARCH64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-2110.8.0.0119.OE1.X86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
OPENEULER20.03SP3
|
AArch64
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
OPENEULER22.03
|
AArch64
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Photon OS 3.0
|
x86_64
|
4.19.225-3.ph3
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
RHEL/CentOS7.2
|
x86_64
|
3.10.0-327.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS7.4
|
x86_64
|
3.10.0-693.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS7.6
|
x86_64
|
3.10.0-957.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/ CentOS7.6alternate
|
aarch64
|
4.14.0-115.el7a.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
RHEL/CentOS7.7
|
x86_64
|
3.10.0-1062.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS7.8
|
x86_64
|
3.10.0-1127.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS7.9
|
x86_64
|
3.10.0-1160.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS8.0
|
AArch64
|
4.18.0-80.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-80.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS8.1
|
AArch64
|
4.18.0-147.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-147.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS8.2
|
AArch64
|
4.18.0-193.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-193.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS8.3
|
AArch64
|
4.18.0-240.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-240.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS8.4
|
AArch64
|
4.18.0-305.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-305.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/CentOS/ Rocky8.5
|
AArch64
|
4.18.0-348.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-348.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky8.6
|
AArch64
|
AArch644.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky8.7
|
AArch64
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky8.8
|
AArch64
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky8.9
|
AArch64
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky8.10
|
AArch64
|
4.18.0-553.el8_10.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
4.18.0-553.el8_10.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky9.0
|
AArch64
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky9.1
|
AArch64
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky9.2
|
AArch64
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky9.3
|
AArch64
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
RHEL/Rocky9.4
|
AArch64
|
5.14.0-427.13.1.el9_4.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
SLES12.1SP2
|
x86_64
|
4.4.21-69-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
SLES12SP3
|
x86_64
|
4.4.73-5-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
SLES12SP4
|
AArch64
|
4.12.14-94.41-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.12.14-94.41-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
SLES12SP5
|
AArch64
|
4.12.14-120-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.12.14-120-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP2
|
AArch64
|
5.3.18-22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.3.18-22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP3
|
AArch64
|
5.3.18-57-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.3.18-57-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP4
|
AArch64
|
5.14.21-150400.22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.21-150400.22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP5
|
AArch64
|
5.14.21-150500.53-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.21-150500.53-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP6
|
x86_64
|
6.4.0-150600.21-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Ubuntu16.04
|
x86_64
|
4.4.0-21-generic
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
Ubuntu18.04
|
AArch64
|
4.15.0-20-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.6
|
x86_64
|
4.15.0-20-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.6
|
Ubuntu20.04
|
AArch64
|
5.4.0-26-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
5.4.0-26-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
Ubuntu22.04
|
AArch64
|
5.15.0-25-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
x86_64
|
5.15.0-25-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.2
|
Ubuntu23.04
|
x86_64
|
6.2.0-20-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Ubuntu23.10
|
x86_64
|
6.5.0-5-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
UOS20.1020
|
AArch64
|
4.19.90-2109.1.0.0108.up2.uel20.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-2109.1.0.0108.up2.uel20.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
UOS20.1040
|
AArch64
|
4.19.0-arm64-server
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.0-server-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Citrix XenServer Host7.1
|
x86_64
|
4.4.0+2
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Citrix XenServer Host8.2
|
x86_64
|
4.19.0+1
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Kernel 6.6
|
AArch64
|
6.6
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
6.6
|
Primary
|
|
|
|
|
|
32 bit platforms are no longer supported in MLNX_EN.
This section reflects which versions were tested and verified for upgrade and downgrade.
|
Target Version
|
Versions Verified for Upgrade/Downgrade
|
Release Type
|
Release Date
|
23.10-3.2.2.0
LTS
|
23.10-2.1.3.1 - MLNX_OFED and DOCA-OFED Profile
|
LTS-U2
|
March 2024
|
23.10-0.5.5.0 - MLNX_OFED and DOCA-OFED Profile
|
GA-LTS-U0
|
October 2023
|
5.8-4.1.5.0
|
LTS-U4
|
December 2023
This section reflects which versions were tested and verified for multi-version environments.
|
Target Version
|
Verified OFED Version Interoperability
|
Release Type
|
Release Date
|
23.10-3.2.2.0
LTS
|
23.10-2.1.3.1 - MLNX_OFED and DOCA-OFED Profile
|
LTS-U2
|
March 2024
|
5.8-4.1.5.0
|
LTS-U4
|
December 2023
As of version 5.1, ConnectX-3, ConnectX-3 Pro or Connect-IB adapter cards are no longer supported. To work with a version that supports these adapter cards, please refer to version 4.9 long-term support (LTS).
This current version is tested with the following NVIDIA adapter card firmware versions:
|
Adapter Card
|
Bundled Firmware Version
|
BlueField®-2
|
24.39.3560
|
ConnectX-7
|
28.39.3560
|
ConnectX-6 Lx
|
26.39.3560
|
ConnectX-6 Dx
|
22.39.3560
|
ConnectX-6
|
20.39.3560
|
ConnectX-5/ConnectX-5 Ex
|
16.35.4030
|
BlueField
|
18.33.1048
|
ConnectX-4
|
12.28.2006
|
ConnectX-4 Lx
|
14.32.1010
For the official firmware versions, please see https://www.nvidia.com/en-us/networking/ → Support → Support → Firmware Download.