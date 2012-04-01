On This Page
General Support
|
Operating System
|
Architecture
|
Default Kernel Version (Primary)/
Tested with Kernel Version (Community)
|
Supported DOCA Profile
|
OS Support Model
|
ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV
|
ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV
|
NFS-over-RDMA
|
NVMe
|
GPUDirect Storage (GDS)
|
UCX-CUDA Version
|
doca-all
|
doca-networking
|
doca-ofed
|
Alinux 3.2
|
x86
|
5.10.134-13.al8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Alma 8.5
|
x86
|
4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64
|
|
|
|
Community
|
|
e
|
|
|
|
|
Anolis OS 8.4
|
aarch64
|
4.18.0-348.2.1.AN8_4.aarch64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.18.0-305.AN8.X86_64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
Anolis OS 8.6
|
aarch64
|
5.10.134+
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.10.134+
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
BCLinux 21.10SP2
|
aarch64
|
4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
BCLinux 22.10
|
aarch64
|
5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
CentOS Stream 8
|
aarch64
|
4.18.0-535.el8.aarch64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.18.0-535.el8.x86_64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
CentOS Stream 9
|
aarch64
|
5.14.0-407.el9.x86_64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.14.0-407.el9.aarch64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
CTyunOS 2.0
|
aarch64
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
CTyunOS 23.01
|
aarch64
|
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian 10.8
|
aarch64
|
4.19.0-14-arm64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.0-14-amd64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian 10.9
|
x86
|
4.19.0-14-amd64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.0-16-amd64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian 10.13
|
aarch64
|
4.19.0-21-arm64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.0-21-amd64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian 11.3
|
aarch64
|
5.10.0-13-arm64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.10.0-13-amd64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian 12.1
|
aarch64
|
6.1.0-10-arm64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
6.1.0-10-amd64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Debian 12.5
|
aarch64
|
6.1.0-18-arm64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
6.1.0-18-amd64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS 2.0 SP9
|
aarch64
|
4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS 2.0 SP10
|
aarch64
|
4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS 2.0 SP11
|
aarch64
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS 2.0 SP12
|
aarch64
|
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Kylin 1.0 SP2
|
aarch64
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Kylin 1.0 SP3
|
aarch64
|
4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Linux Kernel 6.10
|
aarch64
|
6.10
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Mariner 2.0
|
x86
|
5.15.148.2-2.cm2
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 7.9
|
x86
|
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.4
|
x86
|
5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.6
|
x86
|
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.7
|
x86
|
5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.8
|
x86
|
5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 9.0
|
x86
|
5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 9.1
|
x86
|
5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 9.2
|
x86
|
5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
OpenSUSE 15.3
|
aarch64
|
-
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.3.18-150300.59.43-DEFAULT
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
openEuler 20.03 SP1
|
aarch64
|
4.19.90-2012.4.0.0053.OE1.aarch64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.90-2110.8.0.0119.OE1.X86_64
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
openEuler 20.03 SP3
|
aarch64
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
openEuler 22.03
|
aarch64
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
openEuler 22.03 SP1
|
x86
|
5.10.0-136.12.0.86.oe2203sp1.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Photon OS 3.0
|
x86
|
4.19.225-3.ph3
|
|
|
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
RHEL/CentOS 8.0
|
aarch64
|
4.18.0-80.el8.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-80.el8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/CentOS 8.1
|
aarch64
|
4.18.0-147.el8.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-147.el8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/CentOS 8.2
|
aarch64
|
4.18.0-193.el8.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-193.el8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/CentOS 8.3
|
aarch64
|
4.18.0-240.el8.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-240.el8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/CentOS 8.4
|
aarch64
|
4.18.0-305.el8.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-305.el8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/CentOS 8.5
|
aarch64
|
4.18.0-348.el8.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-348.el8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 8.6
|
aarch64
|
aarch644.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 8.7
|
aarch64
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 8.8
|
aarch64
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 8.9
|
aarch64
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 8.10
|
aarch64
|
4.18.0-553.el8_10.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
4.18.0-553.el8_10.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 9.0
|
aarch64
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 9.1
|
aarch64
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 9.2
|
aarch64
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 9.3
|
aarch64
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
RHEL/Rocky 9.4
|
aarch64
|
5.14.0-427.13.1.el9_4.aarch64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
SLES 15 SP2
|
aarch64
|
5.3.18-22-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.3.18-22-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES 15 SP3
|
aarch64
|
5.3.18-57-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.3.18-57-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES 15 SP4
|
aarch64
|
5.14.21-150400.22-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.14.21-150400.22-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES 15 SP5
|
aarch64
|
5.14.21-150500.53-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.14.21-150500.53-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
SLES 15 SP6
|
x86
|
6.4.0-150600.21-default
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
TencentOS 3.3
|
aarch64
|
5.4.119-19.0009.39
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
x86
|
5.4.119-19.0009.39
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
Ubuntu 20.04
|
aarch64
|
5.4.0-26-generic
|
|
|
|
Primary
|
|
|
|
|
|
12.5
|
x86
|
5.4.0-26-generic
|
|
|
|
Primary