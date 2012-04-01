NVIDIA MLNX_EN Documentation v24.07-0.6.1.0
General Support

Supported Operating Systems

Operating System

Architecture

Default Kernel Version (Primary)/

Tested with Kernel Version (Community)

Supported DOCA Profile

OS Support Model

ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV

ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV

NFS-over-RDMA

NVMe

GPUDirect Storage (GDS)

UCX-CUDA Version

doca-all

doca-networking

doca-ofed

Alinux 3.2

x86

5.10.134-13.al8.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Alma 8.5

x86

4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

e

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.4

aarch64

4.18.0-348.2.1.AN8_4.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-305.AN8.X86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Anolis OS 8.6

aarch64

5.10.134+

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.134+

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

BCLinux 21.10SP2

aarch64

4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2107.6.0.0100.oe1.bclinux.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

BCLinux 22.10

aarch64

5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-153.24.0.100.6.oe2203sp2.bclinux.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream 8

aarch64

4.18.0-535.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-535.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CentOS Stream 9

aarch64

5.14.0-407.el9.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.14.0-407.el9.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CTyunOS 2.0

aarch64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

CTyunOS 23.01

aarch64

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-136.12.0.86.ctl3.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian 10.8

aarch64

4.19.0-14-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.0-14-amd64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian 10.9

x86

4.19.0-14-amd64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.0-16-amd64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian 10.13

aarch64

4.19.0-21-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.0-21-amd64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Debian 11.3

aarch64

5.10.0-13-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-13-amd64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian 12.1

aarch64

6.1.0-10-arm64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

6.1.0-10-amd64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Debian 12.5

aarch64

6.1.0-18-arm64

check.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

6.1.0-18-amd64

check.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP9

aarch64

4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP10

aarch64

4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP11

aarch64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

EulerOS 2.0 SP12

aarch64

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-136.12.0.86.h1032.eulerosv2r12.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Kylin 1.0 SP2

aarch64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Kylin 1.0 SP3

aarch64

4.19.90-52.22.v2207.ky10.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-52.22.v2207.ky10.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Linux Kernel 6.10

aarch64

6.10

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Mariner 2.0

x86

5.15.148.2-2.cm2

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 7.9

x86

5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.4

x86

5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.6

x86

5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.7

x86

5.15.0-3.60.5.1.el8uek.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 8.8

x86

5.15.0-101.103.2.1.el8uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.0

x86

5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.1

x86

5.15.0-3.60.5.1.el9uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Oracle Linux 9.2

x86

5.15.0-101.103.2.1.el9uek.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

OpenSUSE 15.3

aarch64

-

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.3.18-150300.59.43-DEFAULT

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 20.03 SP1

aarch64

4.19.90-2012.4.0.0053.OE1.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2110.8.0.0119.OE1.X86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 20.03 SP3

aarch64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 22.03

aarch64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

x86

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

openEuler 22.03 SP1

x86

5.10.0-136.12.0.86.oe2203sp1.x86_64

check.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

Photon OS 3.0

x86

4.19.225-3.ph3

error.svg

error.svg

check.svg

Community

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

error.svg

RHEL/CentOS 8.0

aarch64

4.18.0-80.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-80.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.5

RHEL/CentOS 8.1

aarch64

4.18.0-147.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-147.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.5

RHEL/CentOS 8.2

aarch64

4.18.0-193.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-193.el8.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/CentOS 8.3

aarch64

4.18.0-240.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-240.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

12.5

RHEL/CentOS 8.4

aarch64

4.18.0-305.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-305.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/CentOS 8.5

aarch64

4.18.0-348.el8.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-348.el8.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 8.6

aarch64

aarch644.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 8.7

aarch64

4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 8.8

aarch64

4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 8.9

aarch64

4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 8.10

aarch64

4.18.0-553.el8_10.aarch64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

4.18.0-553.el8_10.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 9.0

aarch64

5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 9.1

aarch64

5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64

check.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 9.2

aarch64

5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 9.3

aarch64

5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

RHEL/Rocky 9.4

aarch64

5.14.0-427.13.1.el9_4.aarch64

error.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

5.14.0-427.13.1.el9_4.x86_64

error.svg

check.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

12.5

SLES 15 SP2

aarch64

5.3.18-22-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.3.18-22-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES 15 SP3

aarch64

5.3.18-57-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.3.18-57-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES 15 SP4

aarch64

5.14.21-150400.22-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.14.21-150400.22-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES 15 SP5

aarch64

5.14.21-150500.53-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.14.21-150500.53-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

SLES 15 SP6

x86

6.4.0-150600.21-default

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

TencentOS 3.3

aarch64

5.4.119-19.0009.39

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86

5.4.119-19.0009.39

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

error.svg

error.svg

error.svg

check.svg

error.svg

error.svg

Ubuntu 20.04

aarch64

5.4.0-26-generic

error.svg

error.svg

check.svg

Primary

check.svg

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

12.5

x86

5.4.0-26-generic

check.svg

check.svg

check.svg

Primary