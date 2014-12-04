On This Page
General Support
Supported Operating Systems
|
Operating System
|
Architecture
|
Default Kernel Version (Primary)/
Tested with Kernel Version (Community)
|
OS Support Model
|
ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV
|
ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV
|
NFSoRDMA
|
NVMe
|
GPUDirect Storage (GDS)
|
UCX-CUDA Version
|
NEO-Host
|
ALIOS7.2
|
AArch64
|
4.19.48-006.ali4000.alios7.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Alma 8.5
|
x86_64
|
4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
Anolis OS 8.4
|
AArch64
|
4.18.0-348.2.1.AN8_4.AARCH64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-305.AN8.X86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
BCLINUX21.10SP2
|
AArch64
|
4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
BCLINUX8.1
|
AArch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.0-193.1.3.el8.bclinux.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
BCLINUX8.2
|
x86_64
|
4.19.0-240.23.11.el8_2.bclinux.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
CentOS Stream v8
|
AArch64
|
4.18.0-529.el8.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-529.el8.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
CentOS Stream v9
|
AArch64
|
5.14.0-391.el9.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.0-391.el9.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
CTYUNOS2.0
|
AArch64
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Debian10.8
|
AArch64
|
4.19.0-14-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.0-14-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Debian10.9
|
x86_64
|
4.19.0-16-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Debian10.13
|
AArch64
|
4.19.0-21-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.0-21-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Debian11.3
|
AArch64
|
5.10.0-13-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-13-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Debian9.13
|
AArch64
|
4.9.0-13-arm64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.9.0-13-amd64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp8
|
AArch64
|
4.19.36-vhulk1907.1.0.h748.eulerosv2r8.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp10
|
AArch64
|
4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp11
|
AArch64
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
EulerOS2.0sp9
|
AArch64
|
4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Fedora 35
|
x86_64
|
5.16.8-200.fc35.x86_64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
KYLIN10
|
AArch64
|
4.19.90-17.ky10.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-17.ky10.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
KYLIN10SP2
|
AArch64
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
KYLIN10SP3
|
AArch64
|
4.19.90-52.15.v2207.ky10.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-52.15.v2207.ky10.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 7.9
|
x86_64
|
5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.4
|
x86_64
|
5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 8.6
|
x86_64
|
5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Oracle Linux 9.0
|
x86_64
|
5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
OpenSUSE 15.3
|
AArch64
|
-
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
-
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.3.18-150300.59.43-DEFAULT
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
OPENEULER20.03SP3
|
AArch64
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
OPENEULER22.03
|
AArch64
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Photon OS 3.0
|
x86_64
|
4.19.225-3.ph3
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
RHEL/CentOS7.2
|
x86_64
|
3.10.0-327.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS7.4
|
ppc64
|
3.10.0-693.el7.ppc64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
3.10.0-693.el7.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
3.10.0-693.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS7.6
|
ppc64
|
3.10.0-957.el7.ppc64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
3.10.0-957.el7.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
3.10.0-957.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS7.6alternate
|
aarch64
|
4.14.0-115.el7a.aarch64
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
4.14.0-115.el7a.ppc64le
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
RHEL/CentOS7.7
|
x86_64
|
3.10.0-1062.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS7.8
|
ppc64
|
3.10.0-1127.el7.ppc64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
3.10.0-1127.el7.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
3.10.0-1127.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS7.9
|
ppc64
|
3.10.0-1160.el7.ppc64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
3.10.0-1160.el7.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
3.10.0-1160.el7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS8.0
|
AArch64
|
4.18.0-80.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-80.el8.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-80.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS8.1
|
AArch64
|
4.18.0-147.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-147.el8.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-147.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS8.2
|
AArch64
|
4.18.0-193.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-193.el8.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-193.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS8.3
|
AArch64
|
4.18.0-240.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-240.el8.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-240.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS8.4
|
AArch64
|
4.18.0-305.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-305.el8.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-305.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/CentOS/Rocky8.5
|
AArch64
|
4.18.0-348.el8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-348.el8.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-348.el8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky8.6
|
AArch64
|
4.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-372.41.1.el8_6.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky8.7
|
AArch64
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky8.8
|
AArch64
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky8.9
|
AArch64
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky9.0
|
AArch64
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky9.1
|
AArch64
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky9.2
|
AArch64
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
RHEL/Rocky9.3
|
AArch64
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.ppc64le
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
SLES12SP2
|
x86_64
|
4.4.21-69-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
SLES12SP3
|
ppc64le
|
4.4.73-5-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.4.73-5-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
SLES12SP4
|
AArch64
|
4.12.14-94.41-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
4.12.14-94.41-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.12.14-94.41-default
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
SLES12SP5
|
AArch64
|
4.12.14-120-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
4.12.14-120-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.12.14-120-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP2
|
AArch64
|
5.3.18-22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
5.3.18-22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.3.18-22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP3
|
AArch64
|
5.3.18-57-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
5.3.18-57-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.3.18-57-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP4
|
AArch64
|
5.14.21-150400.22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
5.14.21-150400.22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.21-150400.22-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
SLES15SP5
|
AArch64
|
5.14.21-150500.53-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
ppc64le
|
5.14.21-150500.53-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.14.21-150500.53-default
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubuntu16.04
|
ppc64le
|
4.4.0-21-generic
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.4.0-21-generic
|
Community
|
|
|
|
|
|
|
|
Ubuntu18.04
|
AArch64
|
4.15.0-20-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.6
|
|
ppc64le
|
4.15.0-20-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
4.15.0-20-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.6
|
|
Ubuntu20.04
|
AArch64
|
5.4.0-26-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
ppc64le
|
5.4.0-26-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
|
|
x86_64
|
5.4.0-26-generic
|
Primary
|
|
|
|
|
|
11.7
|
|
Ubuntu22.04
|
AArch64
|
5.15.0-25-generic
|
Primary
|
|
|
|