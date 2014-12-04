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NVIDIA MLNX_OFED Documentation v5.8-7.0.6.1 LTS
NVIDIA Docs Hub  NVIDIA Networking  Networking Software  Adapter Software  NVIDIA MLNX_OFED Documentation v5.8-7.0.6.1 LTS  General Support

On This Page

General Support

Supported Operating Systems

Operating System

Architecture

Default Kernel Version (Primary)/

Tested with Kernel Version (Community)

OS Support Model

ASAP2 OVS-Kernel SR-IOV

ASAP2 OVS-DPDK SR-IOV

NFSoRDMA

NVMe

GPUDirect Storage (GDS)

UCX-CUDA Version

NEO-Host

ALIOS7.2

AArch64

4.19.48-006.ali4000.alios7.aarch64

Primary

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Alma 8.5

x86_64

4.18.0-348.12.2.EL8_5.X86_64

Community

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Anolis OS 8.4

AArch64

4.18.0-348.2.1.AN8_4.AARCH64

Community

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x86_64

4.18.0-305.AN8.X86_64

Community

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BCLINUX21.10SP2

AArch64

4.19.90-2107.6.0.0098.oe1.bclinux.aarch64

Primary

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BCLINUX8.1

AArch64

Community

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x86_64

4.19.0-193.1.3.el8.bclinux.x86_64

Community

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BCLINUX8.2

x86_64

4.19.0-240.23.11.el8_2.bclinux.x86_64

Primary

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CentOS Stream v8

AArch64

4.18.0-529.el8.aarch64

Community

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x86_64

4.18.0-529.el8.x86_64

Community

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CentOS Stream v9

AArch64

5.14.0-391.el9.aarch64

Community

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x86_64

5.14.0-391.el9.x86_64

Community

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CTYUNOS2.0

AArch64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.aarch64

Primary

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x86_64

4.19.90-2102.2.0.0062.ctl2.x86_64

Primary

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Debian10.8

AArch64

4.19.0-14-arm64

Primary

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x86_64

4.19.0-14-amd64

Primary

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Debian10.9

x86_64

4.19.0-16-amd64

Primary

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Debian10.13

AArch64

4.19.0-21-arm64

Primary

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x86_64

4.19.0-21-amd64

Primary

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Debian11.3

AArch64

5.10.0-13-arm64

Primary

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x86_64

5.10.0-13-amd64

Primary

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Debian9.13

AArch64

4.9.0-13-arm64

Primary

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x86_64

4.9.0-13-amd64

Primary

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EulerOS2.0sp8

AArch64

4.19.36-vhulk1907.1.0.h748.eulerosv2r8.aarch64

Community

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EulerOS2.0sp10

AArch64

4.19.90-vhulk2110.1.0.h860.eulerosv2r10.aarch64

Primary

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x86_64

4.18.0-147.5.2.4.h694.eulerosv2r10.x86_64

Primary

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error.svg

EulerOS2.0sp11

AArch64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.aarch64

Primary

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x86_64

5.10.0-60.18.0.50.h323.eulerosv2r11.x86_64

Primary

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EulerOS2.0sp9

AArch64

4.19.90-vhulk2006.2.0.h171.eulerosv2r9.aarch64

Primary

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x86_64

4.18.0-147.5.1.0.h269.eulerosv2r9.x86_64

Primary

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Fedora 35

x86_64

5.16.8-200.fc35.x86_64

Community

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KYLIN10

AArch64

4.19.90-17.ky10.aarch64

Primary

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x86_64

4.19.90-17.ky10.x86_64

Primary

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KYLIN10SP2

AArch64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.aarch64

Primary

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x86_64

4.19.90-24.4.v2101.ky10.x86_64

Primary

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KYLIN10SP3

AArch64

4.19.90-52.15.v2207.ky10.aarch64

Primary

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x86_64

4.19.90-52.15.v2207.ky10.x86_64

Primary

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Oracle Linux 7.9

x86_64

5.4.17-2011.6.2.el7uek.x86_64

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Oracle Linux 8.4

x86_64

5.4.17-2102.201.3.el8uek.x86_64

Primary

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Oracle Linux 8.6

x86_64

5.4.17-2136.307.3.1.el8uek.x86_64

Primary

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Oracle Linux 9.0

x86_64

5.15.0-0.30.19.el9uek.x86_64

Primary

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OpenSUSE 15.3

AArch64

-

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ppc64le

-

Community

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x86_64

5.3.18-150300.59.43-DEFAULT

Community

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OPENEULER20.03SP3

AArch64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.aarch64

Primary

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x86_64

4.19.90-2112.8.0.0131.oe1.x86_64

Primary

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OPENEULER22.03

AArch64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.aarch64

Primary

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x86_64

5.10.0-60.18.0.50.oe2203.x86_64

Primary

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Photon OS 3.0

x86_64

4.19.225-3.ph3

Community

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RHEL/CentOS7.2

x86_64

3.10.0-327.el7.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS7.4

ppc64

3.10.0-693.el7.ppc64

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ppc64le

3.10.0-693.el7.ppc64le

Primary

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x86_64

3.10.0-693.el7.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS7.6

ppc64

3.10.0-957.el7.ppc64

Primary

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ppc64le

3.10.0-957.el7.ppc64le

Primary

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x86_64

3.10.0-957.el7.x86_64

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11.7

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RHEL/CentOS7.6alternate

aarch64

4.14.0-115.el7a.aarch64

Community

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ppc64le

4.14.0-115.el7a.ppc64le

Community

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RHEL/CentOS7.7

x86_64

3.10.0-1062.el7.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS7.8

ppc64

3.10.0-1127.el7.ppc64

Primary

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ppc64le

3.10.0-1127.el7.ppc64le

Primary

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x86_64

3.10.0-1127.el7.x86_64

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11.7

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RHEL/CentOS7.9

ppc64

3.10.0-1160.el7.ppc64

Primary

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ppc64le

3.10.0-1160.el7.ppc64le

Primary

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x86_64

3.10.0-1160.el7.x86_64

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11.7

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RHEL/CentOS8.0

AArch64

4.18.0-80.el8.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-80.el8.ppc64le

Primary

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x86_64

4.18.0-80.el8.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS8.1

AArch64

4.18.0-147.el8.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-147.el8.ppc64le

Primary

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x86_64

4.18.0-147.el8.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS8.2

AArch64

4.18.0-193.el8.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-193.el8.ppc64le

Primary

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x86_64

4.18.0-193.el8.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS8.3

AArch64

4.18.0-240.el8.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-240.el8.ppc64le

Primary

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check.svg

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x86_64

4.18.0-240.el8.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS8.4

AArch64

4.18.0-305.el8.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-305.el8.ppc64le

Primary

check.svg

check.svg

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x86_64

4.18.0-305.el8.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/CentOS/Rocky8.5

AArch64

4.18.0-348.el8.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-348.el8.ppc64le

Primary

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x86_64

4.18.0-348.el8.x86_64

Primary

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11.7

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RHEL/Rocky8.6

AArch64

4.18.0-372.41.1.el8_6.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-372.41.1.el8_6.ppc64le

Primary

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x86_64

4.18.0-372.41.1.el8_6.x86_64

Primary

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check.svg

check.svg

check.svg

11.7

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RHEL/Rocky8.7

AArch64

4.18.0-425.14.1.el8_7.aarch64

Primary

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check.svg

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11.7

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ppc64le

4.18.0-425.14.1.el8_7.ppc64le

Primary

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x86_64

4.18.0-425.14.1.el8_7.x86_64

Primary

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check.svg

check.svg

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11.7

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RHEL/Rocky8.8

AArch64

4.18.0-477.10.1.el8_8.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-477.10.1.el8_8.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

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check.svg

x86_64

4.18.0-477.10.1.el8_8.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

11.7

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RHEL/Rocky8.9

AArch64

4.18.0-513.5.1.el8_9.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

4.18.0-513.5.1.el8_9.ppc64le

Primary

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x86_64

4.18.0-513.5.1.el8_9.x86_64

Primary

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check.svg

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11.7

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RHEL/Rocky9.0

AArch64

5.14.0-70.46.1.el9_0.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

5.14.0-70.46.1.el9_0.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

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x86_64

5.14.0-70.46.1.el9_0.x86_64

Primary

check.svg

error.svg

check.svg

check.svg

check.svg

11.7

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RHEL/Rocky9.1

AArch64

5.14.0-162.19.1.el9_1.aarch64

Primary

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check.svg

11.7

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ppc64le

5.14.0-162.19.1.el9_1.ppc64le

Primary

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error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.0-162.19.1.el9_1.x86_64

Primary

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check.svg

check.svg

check.svg

11.7

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RHEL/Rocky9.2

AArch64

5.14.0-284.11.1.el9_2.aarch64

Primary

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11.7

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ppc64le

5.14.0-284.11.1.el9_2.ppc64le

Primary

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x86_64

5.14.0-284.11.1.el9_2.x86_64

Primary

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check.svg

check.svg

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11.7

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RHEL/Rocky9.3

AArch64

5.14.0-362.8.1.el9_3.aarch64

Primary

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check.svg

11.7

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ppc64le

5.14.0-362.8.1.el9_3.ppc64le

Primary

check.svg

error.svg

error.svg

check.svg

check.svg

error.svg

error.svg

x86_64

5.14.0-362.8.1.el9_3.x86_64

Primary

check.svg

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11.7

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SLES12SP2

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4.4.21-69-default

Community

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SLES12SP3

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x86_64

4.4.73-5-default

Community

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SLES12SP4

AArch64

4.12.14-94.41-default

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x86_64

4.12.14-94.41-default

Community

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SLES12SP5

AArch64

4.12.14-120-default

Primary

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SLES15SP2

AArch64

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5.3.18-22-default

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SLES15SP3

AArch64

5.3.18-57-default

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5.3.18-57-default

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SLES15SP4

AArch64

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SLES15SP5

AArch64

5.14.21-150500.53-default

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ppc64le

5.14.21-150500.53-default

Primary

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x86_64

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Ubuntu16.04

ppc64le

4.4.0-21-generic

Community

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x86_64

4.4.0-21-generic

Community

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Ubuntu18.04

AArch64

4.15.0-20-generic

Primary

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