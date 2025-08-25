MLNXSM (InfiniBand Subnet Manager) Utility Release Notes v5.24.0
Parameter Changes

Parameter Name

Status

Type

Description

5.24.0

m_key_lease_period

Update

Numeric

Fix default to 60 seconds

dfp_down_up_turns_mode

Update

Numeric

Change default to 1 (disable down up turns)

additional_mepi_force_devices

Update

String

Support "all" keyword

additional_gi_supporting_devices

Update

String

Support "all" keyword

light_sweep_spst

New

Boolean

Enable/disable sending SPST MAD during light sweeps (default TRUE)

5.23.0

periodic_key_update

New

Numeric

Management Key update interval in minutes (default 0 - feature disabled)

planarized_routing_enabled

New

Numeric

Controls whether to run routing algorithms for planarized subnets (default 1 - enabled)

drop_unreachable_ports_enabled

New

Boolean

Avoid configuring unreachable devices (default TRUE)

enable_sa

New

Boolean

Enable SubnetAdminstrator functionality in SM (default TRUE)

5.22.11

port_recovery_policy_enabled

New

Numeric

Enable Port recovery policy (default is 0 ignored)

prp_override_allow_sm_port_reset

New

Boolean

Enable resting SM port when changing port recovery policy on SM ports

rediscovery_max_link_penalty

New

Numeric

Maximal link penalty on MAD timeout (default is 10)

rediscovery_link_penalty_step

New

Numeric

The penalty added to links on MAD timeout (default is 2)

m_key

Update

Numeric

Enable random seed when value set to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF

key_mgr_seed

Update

Numeric

Enable random seed when value set to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF

log_num_backlogs

New

Numeric

Number of backlog files to keep. Valid only when log_max_size is non-zero (default is 0)

cache_files_dir

New

Path

Path to SM cache files directory (default /var/cache/opensm)

5.20.0

qos_config_vl_enabled

New

Boolean

Enable QOS config VL (default is False)

fabric_mode_profile

New

String

Fabric profile (default is none)

fabric_mode_policy_file

New

Path

Fabric mode policy file (default is /etc/opensm/fabric-mode-policy.conf)

5.19.0

pfrn_over_router_enabled

New

Numeric

Enable PFRN over routers (default is 2 - enabled)

ar_tree_asymmetric_flow

Update

Numeric

Support new routing engine for asymmetric quasi fat-tree topologies

5.18.0

ar_tree_asymmetric_flow

Update

Numeric

Support enabling new asymmetric routing algorithm for QFT topologies

max_op_vls

Update

Numeric

Changed default from 3 (4 data VLs) to 2 (2 data VLs)

enable_ar_group_copy

New

Boolean

Debug option to allow controlling AR group copy optimization. (default TRUE)

5.17.0

tenants_policy_enabled

New

Boolean

Enable tenants manager feature (default is FALSE)

tenant_policy_file

New

Path

Path to tenants manager policy file (default is /etc/opensm.tenants-policy.conf)

routing_flags

New

Mask

Control various routing engine options (default is 0)

5.15.0

max_wire_smps

Update

Numeric

Change default value to 32

max_wire_smps2

Update

Numeric

Change default value to 32

hbf_sl_mask

Update

Numeric

Change default value to 0xffff

topo_config_enabled

New

Boolean

Enable running SM with topology spec file (default is FALSE)

topo_config_file

New

Path

Path to topology specification file (default is "(null)")

fast_recovery_enabled

New

Numeric

Enable fast recovery feature (default is 0)

fast_recovery_conf_file

New

Path

Path to fast recovery file (default is "(null)"

ppcc_algo_dir

New

Path

Path to directory with PPCC algorithm profile files (default is /etc/opensm/ppcc_algo_dir)

enable_performance_logging

New

Boolean

Enable generating SM performance report (default is TRUE)

osm_perflog_dump_limit

New

Numeric

Limit performance log file size in megabytes (default is 20)

max_seq_redisc

Update

Numeric

Change default value to 4

qos_policy_file

Update

Path

Change default value to "(null)"

routing_engine

Update

String

Update description that dfp2 is not experimental

5.14.0

qos

Update

Boolean

Changed default to TRUE

use_optimized_slvl

Update

Boolean

Changed default to TRUE

use_optimized_port_mask_slvl

Update

Boolean

Changed default to TRUE

long_transaction_timeout

Update

Numeric

Changed default from 500 milliseconds to 1000 milliseconds

5.13.0

root_guid_file

Update

Path

Updated description to include all supported routing engines

suppress_mc_pkey_traps

New

Boolean

Suppress Multicast PKey violation traps (default is TRUE)

drop_subscr_on_report_fail

Update

Boolean

Changed default to TRUE

drop_event_subscriptions

Update

Boolean

Changed default to TRUE

use_optimized_slvl

Update

Boolean

Updated description that parameter control wild carded optimization

use_optimized_port_mask_slvl

New

Boolean

Enable port masked optimized SLtoVLMappingTable programming (default is FALSE)

rtr_pr_mtu

Update

Numeric

Change default to 255 (Calculate PathRecord MTU according to route)

rtr_pr_rate

Update

Numeric

Change default to 255 (Calculate PathRecord Rate according to route)

5.12.0

root_guid_file

Update

Path

Updated description to include all supported routing engines.

5.11.0

pfrn_sl

New

Number

SL for PFRN messages. Default 0

pfrn_mask_clear_timeout

New

Number

Time since last PFRN for an AR group to clear unused port masks. Default 180

pfrn_mask_force_clear_timeout

New

Number

Time since last mask clear, after which unused port mask is cleared by the switch. Default 720

n2n_key_enable

New

Number

Enable Node-to-Node Key (management class 0xC) configuration. Default 0 (Ignore)

n2n_key_protect_bit

New

Number

Protection level for class 0xC. Default 1

n2n_key_lease_period

New

Number

Lease period for class 0xC key. Default 60

n2n_max_outstanding_mads

New

Number

Maximum number of N2N MADs in the network at once. Default 500

enable_sm_port_failover

New

Boolean

Enable SM fail over to another port in case of link failure. Default is False

hbf_sl_mask

New

Boolean

SL mask for HBF. Default 0x0000 (Disabled)

hbf_hash_type

New

Number

HBF hash type. Default 0 (CRC)

hbf_seed_type

New

Number

HBF seed type. Default 0 (User defined seed)

hbf_seed

New

Number

Seed for HBF. Default 0xFFFFFFFF (Use switch GUID)

hbf_hash_fields

New

Number

Fields of packet for hash calculation. Default 0x40F00C0F

hbf_weights

New

String

Weights ratio between ports of different groups. Default 'auto' (Routing algorithm decision)

cache_ar_group_id

New

Boolean

Load GUID to AR group ID cache file on startup. Default TRUE

ar_tree_asymmetric_flow

Update

Number

Changed default to 1.

sm_stats_dump_per_sm_port

Update

Boolean

Changed default to TRUE,

5.10.0

adaptive_timeout_sl_mask

New

Number

Define a adaptive timeout SL mask of the port. Default 0xFFFF

routing_engine

Update

String

Changed default value from (null) to ar_updn

find_roots_color_algorithm

New

Boolean

Find root using coloring algorithm for tree based topologies.

Default is TRUE.

max_cas_on_spine

New

Boolean

The maximum number of CAs on a switch to allow considering it as a spine instead of a leaf by the routing algorithm.

hm_num_traps

Update

Number

Changed default value from 250 to 60.

hm_num_traps_period_secs

Update

Number

Changed default value from 60 to 90 seconds.

5.9.1

allowed_sm_guids

New

String

Define list of allowed SM port GUIDs

device_configuration_file

New

String

Path to device configuration file

client_rereg_mode

New

Number

Control sending ClientReregister to devices

max_rate_enum

New

Number

Define maximal supported rate in SA records

gmp_traps_threads_num

New

Number

Number of threads for processing GMP traps

get_mft_tables

New

Boolean

Enable/Disable reading MFT tables on first master sweep

routing_engine

Update

String

Support kdor-ghc for Generalized Hypercube routing engine

mepi_cache_enabled

Update

Boolean

Changed default from FALSE to TRUE

no_clients_rereg

Update

Boolean

Deprecated by client_rereg_mode

use_original_extended_sa_rates_only

Update

Boolean

Deprecated by max_rate_enum

dfp_down_up_turns_mode

Update

Number

Changed default from 0 to 2 (disable down/up turns)

routing_threads_num

Update

Number

Changed default value from 1 to 0

force_link_speed_ext

Update

Number

Support NDR speeds

5.8.1

max_wire_smps

Update

Number

Change default from 4 to 16

max_wire_smps2

Update

Number

Change default from 4 to 16

max_smps_timeut

Update

Number

Change default from 600000 to 300000 milliseconds

max_msg_fifo_timeout

Update

Number

Change default from 10000 to 5000 milliseconds

transaction_timeout

Update

Number

Change default from 200 to 100 milliseconds

enable_crashd

Update

Boolean

Change default from FALSE to TRUE

routing_engine

Update

Text

Support dfp2 routing engine

master_sm_lid

New

LID

LID for local SM when in MASTER state

enable_virt_rec_ext

New

Boolean

Enable PortInfoRecord/NodeRecord for virtual ports/nodes

ar_tree_asymmetric_flow

New

Number

AR Asymmetric trees max flow algorithm

max_op_vls_ca

New

Number

max_op_vl for CAs

max_op_vls_sw

New

Number

max_op_vl for switches

max_op_vls_rtr

New

Number

max_op_vl for routers

enable_vl_packing

New

Boolean

Enable VL packing

5.7.2

ar_sl_mask

Existing

Number

Modified behavior: Parameter controls AR SL mask both in switches and HCAs

5.7.1

enable_lst_file

New

Boolean

Control dumping subnet LST file of the topology

lids_per_rtr

New

Number

Control number of LIDs per router of inter-subnet path record

max_wire_smps_per_device

New

Number

Control maximum number of MADs on wire per device

service_name2key_map_file

New

Path

Path to service name to service key map file

rtr_selection_function

New

String

Hash function to be used by router selection algorithm

rtr_selection_seed

New

Number

Seed for router selection algorithm

rtr_selection_algo_parameters

New

String

Comma separated list of parameters for router selection algorithm

updn_lid_tracking_prefer_total_routes

New

Boolean

Control UPDN LID tracking exit port selection criteria

mlnx_congestion_control

New

Number

Control Mellanox Congestion Control enablement

congestion_control_policy_file

New

Path

Path to Congestion Control policy file

guid

Update

List

Changed the type from GUID to list of commas separated GUIDs

scatter_ports

Update

Number

Changed default value from 0 (disabled) to 8

log_flash

Update

Boolean

Changed default value from FALSE to TRUE

max_topologies_per_sw

Update

Number

Changed default value from 1 to 4
