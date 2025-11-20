Parameter Changes
Parameter Name
Status
Type
Description
5.25.1
virt_max_ports_in_process
Update
Numeric
Set default to 512
osm_stats_interval
Update
Numeric
Set default to 10 minutes
issu_mode
Update
Numeric
Set default to 1 (enabled)
gmp_threads
Update
Numeric
Set default to 8
additional_gi_supporting_devices
Update
String
Set default to 'all'
sharp_multicast_enabled
New
Numeric
Enable SHARP multicast trees feature (not enabled by default)
sharp_mlid_start
New
Numeric
Start MLID range reserved for SHARP multicast trees
sharp_multicast_sl
New
Numeric
SL of SHARP multicast trees
5.24.0
m_key_lease_period
Update
Numeric
Fix default to 60 seconds
dfp_down_up_turns_mode
Update
Numeric
Change default to 1 (disable down up turns)
additional_mepi_force_devices
Update
String
Support "all" keyword
additional_gi_supporting_devices
Update
String
Support "all" keyword
light_sweep_spst
New
Boolean
Enable/disable sending SPST MAD during light sweeps (default TRUE)
5.23.0
periodic_key_update
New
Numeric
Management Key update interval in minutes (default 0 - feature disabled)
planarized_routing_enabled
New
Numeric
Controls whether to run routing algorithms for planarized subnets (default 1 - enabled)
drop_unreachable_ports_enabled
New
Boolean
Avoid configuring unreachable devices (default TRUE)
enable_sa
New
Boolean
Enable SubnetAdminstrator functionality in SM (default TRUE)
5.22.11
port_recovery_policy_enabled
New
Numeric
Enable Port recovery policy (default is 0 ignored)
prp_override_allow_sm_port_reset
New
Boolean
Enable resting SM port when changing port recovery policy on SM ports
rediscovery_max_link_penalty
New
Numeric
Maximal link penalty on MAD timeout (default is 10)
rediscovery_link_penalty_step
New
Numeric
The penalty added to links on MAD timeout (default is 2)
m_key
Update
Numeric
Enable random seed when value set to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
key_mgr_seed
Update
Numeric
Enable random seed when value set to 0xFFFFFFFFFFFFFFFF
log_num_backlogs
New
Numeric
Number of backlog files to keep. Valid only when log_max_size is non-zero (default is 0)
cache_files_dir
New
Path
Path to SM cache files directory (default /var/cache/opensm)
5.20.0
qos_config_vl_enabled
New
Boolean
Enable QOS config VL (default is False)
fabric_mode_profile
New
String
Fabric profile (default is none)
fabric_mode_policy_file
New
Path
Fabric mode policy file (default is /etc/opensm/fabric-mode-policy.conf)
5.19.0
pfrn_over_router_enabled
New
Numeric
Enable PFRN over routers (default is 2 - enabled)
ar_tree_asymmetric_flow
Update
Numeric
Support new routing engine for asymmetric quasi fat-tree topologies
5.18.0
ar_tree_asymmetric_flow
Update
Numeric
Support enabling new asymmetric routing algorithm for QFT topologies
max_op_vls
Update
Numeric
Changed default from 3 (4 data VLs) to 2 (2 data VLs)
enable_ar_group_copy
New
Boolean
Debug option to allow controlling AR group copy optimization. (default TRUE)
5.17.0
tenants_policy_enabled
New
Boolean
Enable tenants manager feature (default is FALSE)
tenant_policy_file
New
Path
Path to tenants manager policy file (default is /etc/opensm.tenants-policy.conf)
routing_flags
New
Mask
Control various routing engine options (default is 0)
5.15.0
max_wire_smps
Update
Numeric
Change default value to 32
max_wire_smps2
Update
Numeric
Change default value to 32
hbf_sl_mask
Update
Numeric
Change default value to 0xffff
topo_config_enabled
New
Boolean
Enable running SM with topology spec file (default is FALSE)
topo_config_file
New
Path
Path to topology specification file (default is "(null)")
fast_recovery_enabled
New
Numeric
Enable fast recovery feature (default is 0)
fast_recovery_conf_file
New
Path
Path to fast recovery file (default is "(null)"
ppcc_algo_dir
New
Path
Path to directory with PPCC algorithm profile files (default is /etc/opensm/ppcc_algo_dir)
enable_performance_logging
New
Boolean
Enable generating SM performance report (default is TRUE)
osm_perflog_dump_limit
New
Numeric
Limit performance log file size in megabytes (default is 20)
max_seq_redisc
Update
Numeric
Change default value to 4
qos_policy_file
Update
Path
Change default value to "(null)"
routing_engine
Update
String
Update description that dfp2 is not experimental
5.14.0
qos
Update
Boolean
Changed default to TRUE
use_optimized_slvl
Update
Boolean
Changed default to TRUE
use_optimized_port_mask_slvl
Update
Boolean
Changed default to TRUE
long_transaction_timeout
Update
Numeric
Changed default from 500 milliseconds to 1000 milliseconds
5.13.0
root_guid_file
Update
Path
Updated description to include all supported routing engines
suppress_mc_pkey_traps
New
Boolean
Suppress Multicast PKey violation traps (default is TRUE)
drop_subscr_on_report_fail
Update
Boolean
Changed default to TRUE
drop_event_subscriptions
Update
Boolean
Changed default to TRUE
use_optimized_slvl
Update
Boolean
Updated description that parameter control wild carded optimization
use_optimized_port_mask_slvl
New
Boolean
Enable port masked optimized SLtoVLMappingTable programming (default is FALSE)
rtr_pr_mtu
Update
Numeric
Change default to 255 (Calculate PathRecord MTU according to route)
rtr_pr_rate
Update
Numeric
Change default to 255 (Calculate PathRecord Rate according to route)
5.12.0
root_guid_file
Update
Path
Updated description to include all supported routing engines.
5.11.0
pfrn_sl
New
Number
SL for PFRN messages. Default 0
pfrn_mask_clear_timeout
New
Number
Time since last PFRN for an AR group to clear unused port masks. Default 180
pfrn_mask_force_clear_timeout
New
Number
Time since last mask clear, after which unused port mask is cleared by the switch. Default 720
n2n_key_enable
New
Number
Enable Node-to-Node Key (management class 0xC) configuration. Default 0 (Ignore)
n2n_key_protect_bit
New
Number
Protection level for class 0xC. Default 1
n2n_key_lease_period
New
Number
Lease period for class 0xC key. Default 60
n2n_max_outstanding_mads
New
Number
Maximum number of N2N MADs in the network at once. Default 500
enable_sm_port_failover
New
Boolean
Enable SM fail over to another port in case of link failure. Default is False
hbf_sl_mask
New
Boolean
SL mask for HBF. Default 0x0000 (Disabled)
hbf_hash_type
New
Number
HBF hash type. Default 0 (CRC)
hbf_seed_type
New
Number
HBF seed type. Default 0 (User defined seed)
hbf_seed
New
Number
Seed for HBF. Default 0xFFFFFFFF (Use switch GUID)
hbf_hash_fields
New
Number
Fields of packet for hash calculation. Default 0x40F00C0F
hbf_weights
New
String
Weights ratio between ports of different groups. Default 'auto' (Routing algorithm decision)
cache_ar_group_id
New
Boolean
Load GUID to AR group ID cache file on startup. Default TRUE
ar_tree_asymmetric_flow
Update
Number
Changed default to 1.
sm_stats_dump_per_sm_port
Update
Boolean
Changed default to TRUE,
5.10.0
adaptive_timeout_sl_mask
New
Number
Define a adaptive timeout SL mask of the port. Default 0xFFFF
routing_engine
Update
String
Changed default value from (null) to ar_updn
find_roots_color_algorithm
New
Boolean
Find root using coloring algorithm for tree based topologies.
Default is TRUE.
max_cas_on_spine
New
Boolean
The maximum number of CAs on a switch to allow considering it as a spine instead of a leaf by the routing algorithm.
hm_num_traps
Update
Number
Changed default value from 250 to 60.
hm_num_traps_period_secs
Update
Number
Changed default value from 60 to 90 seconds.
5.9.1
allowed_sm_guids
New
String
Define list of allowed SM port GUIDs
device_configuration_file
New
String
Path to device configuration file
client_rereg_mode
New
Number
Control sending ClientReregister to devices
max_rate_enum
New
Number
Define maximal supported rate in SA records
gmp_traps_threads_num
New
Number
Number of threads for processing GMP traps
get_mft_tables
New
Boolean
Enable/Disable reading MFT tables on first master sweep
routing_engine
Update
String
Support kdor-ghc for Generalized Hypercube routing engine
mepi_cache_enabled
Update
Boolean
Changed default from FALSE to TRUE
no_clients_rereg
Update
Boolean
Deprecated by client_rereg_mode
use_original_extended_sa_rates_only
Update
Boolean
Deprecated by max_rate_enum
dfp_down_up_turns_mode
Update
Number
Changed default from 0 to 2 (disable down/up turns)
routing_threads_num
Update
Number
Changed default value from 1 to 0
force_link_speed_ext
Update
Number
Support NDR speeds
5.8.1
max_wire_smps
Update
Number
Change default from 4 to 16
max_wire_smps2
Update
Number
Change default from 4 to 16
max_smps_timeut
Update
Number
Change default from 600000 to 300000 milliseconds
max_msg_fifo_timeout
Update
Number
Change default from 10000 to 5000 milliseconds
transaction_timeout
Update
Number
Change default from 200 to 100 milliseconds
enable_crashd
Update
Boolean
Change default from FALSE to TRUE
routing_engine
Update
Text
Support dfp2 routing engine
master_sm_lid
New
LID
LID for local SM when in MASTER state
enable_virt_rec_ext
New
Boolean
Enable PortInfoRecord/NodeRecord for virtual ports/nodes
ar_tree_asymmetric_flow
New
Number
AR Asymmetric trees max flow algorithm
max_op_vls_ca
New
Number
max_op_vl for CAs
max_op_vls_sw
New
Number
max_op_vl for switches
max_op_vls_rtr
New
Number
max_op_vl for routers
enable_vl_packing
New
Boolean
Enable VL packing
5.7.2
ar_sl_mask
Existing
Number
Modified behavior: Parameter controls AR SL mask both in switches and HCAs
5.7.1
enable_lst_file
New
Boolean
Control dumping subnet LST file of the topology
lids_per_rtr
New
Number
Control number of LIDs per router of inter-subnet path record
max_wire_smps_per_device
New
Number
Control maximum number of MADs on wire per device
service_name2key_map_file
New
Path
Path to service name to service key map file
rtr_selection_function
New
String
Hash function to be used by router selection algorithm
rtr_selection_seed
New
Number
Seed for router selection algorithm
rtr_selection_algo_parameters
New
String
Comma separated list of parameters for router selection algorithm
updn_lid_tracking_prefer_total_routes
New
Boolean
Control UPDN LID tracking exit port selection criteria
mlnx_congestion_control
New
Number
Control Mellanox Congestion Control enablement
congestion_control_policy_file
New
Path
Path to Congestion Control policy file
guid
Update
List
Changed the type from GUID to list of commas separated GUIDs
scatter_ports
Update
Number
Changed default value from 0 (disabled) to 8
log_flash
Update
Boolean
Changed default value from FALSE to TRUE
max_topologies_per_sw
Update
Number
Changed default value from 1 to 4