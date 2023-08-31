Supported Adapters Cards and Firmware Versions
The following are the supported NVIDIA® network adapter cards firmware versions:
Adapter Cards
Firmware Versions
NVIDIA BlueField-3
32.37.1014
NVIDIA BlueField-2
24.37.1014
NVIDIA ConnectX-7
28.37.1014
NVIDIA ConnectX-6 Lx
26.37.1014
NVIDIA ConnectX-6 Dx
22.37.1014
NVIDIA ConnectX-6 DE
22.37.1014
NVIDIA ConnectX-6
20.37.1014
NVIDIA ConnectX-5 / ConnectX-5 Ex
16.35.2000
NVIDIA ConnectX-4 Lx
14.32.1010
NVIDIA ConnectX-4
12.28.2006
NVIDIA ConnectX-3
2.42.5000
NVIDIA ConnectX-3 Pro
NVIDIA Connect-IB™
10.16.1200
Warning
The firmware versions above are only for NVIDIA® cards. For OEM cards, mlxup may contain different firmware versions.