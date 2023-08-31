Supported Adapters Cards and Firmware Versions

mlxup - Firmware Utility Release Notes v4.24.0
The following are the supported NVIDIA® network adapter cards firmware versions:

Adapter Cards

Firmware Versions

NVIDIA BlueField-3

32.37.1014

NVIDIA BlueField-2

24.37.1014

NVIDIA ConnectX-7

28.37.1014

NVIDIA ConnectX-6 Lx

26.37.1014

NVIDIA ConnectX-6 Dx

22.37.1014

NVIDIA ConnectX-6 DE

22.37.1014

NVIDIA ConnectX-6

20.37.1014

NVIDIA ConnectX-5 / ConnectX-5 Ex

16.35.2000

NVIDIA ConnectX-4 Lx

14.32.1010

NVIDIA ConnectX-4

12.28.2006

NVIDIA ConnectX-3

2.42.5000

NVIDIA ConnectX-3 Pro

NVIDIA Connect-IB™

10.16.1200

Warning

The firmware versions above are only for NVIDIA® cards. For OEM cards, mlxup may contain different firmware versions.
