mlxup - Firmware Utility v4.29.0 Release Notes
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Firmware Management  mlxup - Firmware Utility v4.29.0 Release Notes  Supported Adapters Cards and Firmware Versions

Supported Adapters Cards and Firmware Versions

The following are the supported NVIDIA® network adapter cards firmware versions:

Adapter Cards

Firmware Versions

NVIDIA BlueField-3

32.42.1000

NVIDIA BlueField-2

24.42.1000

NVIDIA ConnectX-7

28.42.1000

NVIDIA ConnectX-6 Lx

26.42.1000

NVIDIA ConnectX-6 Dx

22.42.1000

NVIDIA ConnectX-6 DE

22.42.1000

NVIDIA ConnectX-6

20.42.1000

NVIDIA ConnectX-5 / ConnectX-5 Ex

16.35.4030

NVIDIA ConnectX-4 Lx

14.32.1010

NVIDIA ConnectX-4

12.28.2006
Note

The firmware versions above are only for NVIDIA® cards. For OEM cards, mlxup may contain different firmware versions.
© Copyright 2024, NVIDIA. Last updated on Aug 26, 2024
content here