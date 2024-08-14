Recommended NVIDIA Supplied Crossover Fiber Cables Part Numbers
Multimode, Straight Crossover Fibers
|
OPN
|
4-channel MPO/APC to 4-channel MPO/APC
|
MFP7E10-N003
|
3m
|
MFP7E10-N005
|
5m
|
MFP7E10-N007
|
7m
|
MFP7E10-N010
|
10m
|
MFP7E10-N015
|
15m
|
MFP7E10-N020
|
20m
|
MFP7E10-N030
|
30m
|
MFP7E10-N050
|
50m
Multimode, 1:2 Splitter Crossover Fibers
|
OPN
|
4-channel MPO/APC to Two 2-channel MPO/APC
|
MFP7E20-N003
|
3m
|
MFP7E20-N005
|
5m
|
MFP7E20-N007
|
7m
|
MFP7E20-N010
|
10m
|
MFP7E20-N015
|
15m
|
MFP7E20-N020
|
20m
|
MFP7E20-N030
|
30m
|
MFP7E20-N050
|
50m