On This Page
- Supported Switch Systems
- Firmware Interoperability
- Supported Cables
- PRM Revision Compatibility
Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA Quantum™-2 firmware. This firmware complements the NVIDIA Quantum switch with a set of advanced features, allowing easy and remote management of the switch.
This firmware supports the following protocols:
InfiniBand—SDR, EDR, HDR, NDR
This firmware supports the devices listed in the table below:
Model Number
NVIDIA SKU
Description
QM9790
920-9B210-00FN-0D2
920-9B210-00FN-0D0
NVIDIA Quantum 2 based NDR InfiniBand Switch, 64 NDR ports, 32 OSFP ports, 2 Power Supplies (AC), Standard depth
This firmware version has been validated to work against platforms with the following firmware and software versions.
HCA/Switch
Firmware Version
NVIDIA Quantum-2
31.2014.3062
NVIDIA Quantum
27.2014.2084
BlueField-3
32.44.1036
ConnectX-7
28.44.1036
ConnectX-6
20.43.1014
Minimal MFT version
4.31.0-149
NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.
Switch and HCAs InfiniBand Cable Connectivity Matrix
NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX® HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g., ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.
As a reference:
Speed Mode
Speed Supported
Number of Lanes Used
NDR
400Gb/s InfiniBand
4 lanes of 100Gb/s
NDR200
200Gb/s InfiniBand
2 lanes of 100Gb/s
HDR
200Gb/s InfiniBand
4 lanes of 50Gb/s
HDR100
100Gb/s InfiniBand
2 lanes of 50Gb/s
EDR
100Gb/s InfiniBand
4 lanes of 25Gb/s
The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX HCA, and the cables.
Switch-to-Switch Connectivity
NVIDIA Quantum-2 switches come with OSFP cages. NVIDIA Quantum and Switch-IB 2 switches come with QSFP cages. The connectivity matrix below are separated into multiple tables due to the above physical differences between the switches.
Switch
Switch
Cable
NDR Transceiver
NDR DAC/ACC
HDR DAC/ AOC
EDR DAC/ AOC
NVIDIA Quantum-2
NVIDIA Quantum-2
2 × NDR
2 × NDR
N/A
N/A
NVIDIA Quantum-2
NVIDIA Quantum
N/A
N/A
2 × HDR
2 × EDR
NVIDIA Quantum-2
Switch-IB 2
N/A
N/A
N/A
2 × EDR
HCA-to-Switch Connectivity
Adapter
Switch
Cable
HDR AOC
HDR DAC
HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only)
ConnectX-6 200Gb/s
NVIDIA Quantum-2
NDR Switch
2 × HDR
2 × HDR
4 × HDR100
ConnectX-6 100Gb/s
NVIDIA Quantum-2
N/A
2 × EDR
4 × HDR100
ConnectX-4/ ConnectX-5
NVIDIA Quantum-2
N/A
2 × EDR
N/A
Supported Link Speed
The table below lists the current supported link speed.
Speed
Cable
Cable Length [meters]
Limitations
NDR
Optical
Up to 30
NDR optical cables support only NDR speed.
Copper
Up to 2
HDR
Optical
Up to 30
HDR optical cables support only HDR speed.
Copper
Up to 2
Validated and Supported NDR Cables
Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
Lifecycle Phase
NDR
980-9I601-00N003
MCA4J80-N003-FTF
NVIDIA active copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 3m, flat to finned
MP
NDR
980-9I949-00N005
MCA7J60-N005
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 5m
P-Rel
NDR
980-9I50E-00N005
MCA7J70-N005
NVIDIA active copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 5m
P-Rel
NDR
980-9IA0F-00N001
MCP4Y10-N001
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 1m
MP
NDR
980-9IA0K-00N00A
MCP4Y10-N00A
NVIDIA passive Copper cable, IB twin port NDR, up to 800Gb/s, OSFP, 0.5m
MP
NDR
980-9I432-00N001
MCP7Y00-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1m
P-Rel
NDR
980-9I924-00N002
MCP7Y00-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2m
P-Rel
NDR
980-9I92N-00N003
MCP7Y00-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 3m
P-Rel
NDR
980-9I926-00N01A
MCP7Y00-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP,1.5m
P-Rel
NDR
980-9I92O-00N02A
MCP7Y00-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xOSFP, 2.5m
P-Rel
NDR
980-9I928-00N001
MCP7Y10-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1m
P-Rel
NDR
980-9I929-00N002
MCP7Y10-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2m
P-Rel
NDR
980-9I80P-00N003
MCP7Y10-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,3m
P-Rel
NDR
980-9I80A-00N01A
MCP7Y10-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,1.5m
P-Rel
NDR
980-9I80Q-00N02A
MCP7Y10-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 2x400Gb/s, OSFP to 2xQSFP112,2.5m
P-Rel
NDR
980-9I80B-00N001
MCP7Y40-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1m
P-Rel
NDR
980-9I80C-00N002
MCP7Y40-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2m
P-Rel
NDR
980-9I75R-00N003
MCP7Y40-N003
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 3m
P-Rel
NDR
980-9I75D-00N01A
MCP7Y40-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 1.5m
P-Rel
NDR
980-9I75S-00N02A
MCP7Y40-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xQSFP112, 2.5m
P-Rel
NDR
980-9I75E-00N001
MCP7Y50-N001
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1m
P-Rel
NDR
980-9I46G-00N002
MCP7Y50-N002
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2m
P-Rel
NDR
980-9I46I-00N01A
MCP7Y50-N01A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 1.5m
P-Rel
NDR
980-9I73V-000005
MFP7E10-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 5m
MP
NDR
980-9I57W-000007
MFP7E10-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
980-9I57X-00N010
MFP7E10-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
980-9I57Y-000015
MFP7E10-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF , MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
980-9I57Z-000020
MFP7E10-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
980-9I573-00N025
MFP7E10-N025
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 25m
MP
NDR
980-9I570-00N030
MFP7E10-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
980-9I570-00N035
MFP7E10-N035
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 35m
MP
NDR
980-9I570-00N040
MFP7E10-N040
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
980-9I57Y-00N050
MFP7E10-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
980-9I571-00N003
MFP7E20-N003
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 3m
MP
NDR
980-9I572-00N005
MFP7E20-N005
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
980-9I573-00N007
MFP7E20-N007
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 7m
MP
NDR
980-9I554-00N010
MFP7E20-N010
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 10m
MP
NDR
980-9I555-00N015
MFP7E20-N015
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 15m
MP
NDR
980-9I556-00N020
MFP7E20-N020
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 20m
MP
NDR
980-9I557-00N030
MFP7E20-N030
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 30m
MP
NDR
980-9I55Z-00N050
MFP7E20-N050
NVIDIA passive fiber cable, MMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 50m
MP
NDR
980-9I58C-00N007
MFP7E30-N007
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 7m
MP
NDR
980-9I58D-00N010
MFP7E30-N010
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 10m
MP
NDR
980-9I58E-00N015
MFP7E30-N015
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 15m
MP
NDR
980-9I58F-00N020
MFP7E30-N020
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 20m
MP
NDR
980-9I58G-00N030
MFP7E30-N030
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 30m
MP
NDR
980-9I580-00N030
MFP7E30-N040
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 40m
MP
NDR
980-9I58H-00N050
MFP7E30-N050
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 50m
MP
NDR
980-9I581-00N050
MFP7E30-N060
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 60m
MP
NDR
980-9I582-00N050
MFP7E30-N070
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 70m
MP
NDR
980-9I58I-00N100
MFP7E30-N100
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to MPO12 APC, 100m
MP
NDR
980-9I58L-00N005
MFP7E40-N005
NVIDIA passive fiber cable, SMF, MPO12 APC to 2xMPO12 APC, 5m
MP
NDR
980-9I693-00NS00
MMA1Z00-NS400
NVIDIA single port transceiver, 400Gbps,NDR, QSFP112, MPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, flat top
P-Rel
NDR
980-9I510-00NS00
MMA4Z00-NS
NVIDIA twin port transceiver, 800Gbps,2xNDR, OSFP, 2xMPO12 APC, 850nm MMF, up to 50m, finned
MP
NDR
980-9I60Z-00N003
MCA4J80-N003
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR UP TO 800GBS, OSFP, 3M
MP
NDR
980-9I600-00N003
MCA4J80-N003-FLT
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR UP TO 800GBS, OSFP, 3M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9I601-00N004
MCA4J80-N004
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800 GB/S, OSFP, 4M
MP
NDR
980-9I602-00N005
MCA4J80-N005
NVIDIA ACTIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800 GB/S, OSFP, 5M
MP
NDR
980-9I948-00N004
MCA7J60-N004
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB NDR 800GBS TO 2X400GBS, OSFP TO 2XOSFP, 4M
P-Rel
NDR
980-9I81B-00N004
MCA7J65-N004
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 2X400GB/S, OSFP TO 2XQSFP112, 4M
Prototype
NDR
980-9I81C-00N005
MCA7J65-N005
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 2X400GB/S, OSFP TO 2XQSFP112, 5M
Prototype
NDR
980-9I50D-00N004
MCA7J70-N004
NVIDIA ACTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GBS TO 4X200GBS, OSFP TO 4XOSFP, 4M
P-Rel
NDR
980-9I76G-00N004
MCA7J75-N004
NVIDIA AVTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 4X200GB/S, OSFP TO 4XQSFP112, 4M
Prototype
NDR
980-9I76H-00N005
MCA7J75-N005
NVIDIA AVTIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB TWIN PORT NDR 800GB/S TO 4X200GB/S, OSFP TO 4XQSFP112, 5M
Prototype
NDR
980-9IA0G-00N001
MCP4Y10-N001-FLT
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9IA0H-00N001
MCP4Y10-N001-FTF
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1M, FLAT TO FINNED
MP
NDR
980-9IA0I-00N002
MCP4Y10-N002
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M
MP
NDR
980-9IA0J-00N002
MCP4Y10-N002-FLT
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 2M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9IA0L-00N00A
MCP4Y10-N00A-FLT
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 0.5M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9IA0Q-00N01A
MCP4Y10-N01A
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1.5M
MP
NDR
980-9IA0R-00N01A
MCP4Y10-N01A-FLT
NVIDIA PASSIVE COPPER CABLE, IB TWIN PORT NDR, UP TO 800GB/S, OSFP, 1.5M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9I46T-00N003
MCP7Y50-N003
NVIDIA PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, IB NDR 800GB/S TO 4X200GB/S, OSFP TO 4XOSFP, 3M
P-Rel
HDR
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 2X200GBPS, OSFP TO 2XQSFP56, 1M, FIN TO FLAT
MP
HDR
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 2X200GBPS, OSFP TO 2XQSFP56, 2M, FIN TO FLAT
MP
HDR
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 2X200GBPS, OSFP TO 2XQSFP56, 1.5M, FIN TO FLAT
MP
HDR
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 4X100GBPS, OSFP TO 4XQSFP56, 1M, FIN TO FLAT
MP
HDR
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200)GBPS TO 4X100GBPS, OSFP TO 4XQSFP56, 2M, FIN TO FLAT
MP
HDR
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
MELLANOX PASSIVE COPPER SPLITTER CABLE, 400(2X200) GBPS TO 4X100GBPS, OSFP TO 4XQSFP56, 1.5M, FIN TO FLAT
MP
HDR
980-9I41X-00H003
MFA7U10-H003
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 3M
P-Rel
HDR
980-9I41Y-00H003
MFA7U10-H003-FLT
MELLANOX AOC SPLITTER,IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 3MM FLAT TOP
P-Rel
HDR
980-9I11Z-00H005
MFA7U10-H005
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 5M
P-Rel
HDR
980-9I110-00H005
MFA7U10-H005-FLT
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 5M, FLAT TOP
P-Rel
HDR
980-9I111-00H010
MFA7U10-H010
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 10M
P-Rel
HDR
980-9I112-00H010
MFA7U10-H010-FLT
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 10M, FLAT TOP
P-Rel
HDR
980-9I113-00H015
MFA7U10-H015
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 15M
P-Rel
HDR
980-9I114-00H015
MFA7U10-H015-FLT
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 15M, FLAT TOP
P-Rel
HDR
980-9I115-00H020
MFA7U10-H020
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 20M
P-Rel
HDR
980-9I116-00H020
MFA7U10-H020-FLT
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 20M, FLAT TOP
P-Rel
HDR
980-9I117-00H030
MFA7U10-H030
MELLANOX ACTIVE FIBER SPLITTER CABLE, IB HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 30M
P-Rel
HDR
980-9I118-00H030
MFA7U10-H030-FLT
MELLANOX AOC SPLITTER, IB TWIN PORT HDR, 400GB/S TO 2X200GB/S, OSFP TO 2XQSFP56, 30M, FLAT TOP
P-Rel
NDR
980-9I73U-000003
MFP7E10-N003
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, MMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 3M
MP
NDR
980-9I559-00N002
MFP7E30-N002
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF MPO12 APC TO MPO12 APC, 2M
MP
NDR
980-9I55A-00N003
MFP7E30-N003
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 3M
MP
NDR
980-9I55B-00N005
MFP7E30-N005
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 5M
MP
NDR
980-9I58J-00N150
MFP7E30-N150
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO MPO12 APC, 150M
MP
NDR
980-9I58K-00N003
MFP7E40-N003
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 3M
MP
NDR
980-9I58M-00N007
MFP7E40-N007
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 7M
MP
NDR
980-9I58N-00N010
MFP7E40-N010
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 10M
MP
NDR
980-9I56O-00N015
MFP7E40-N015
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 15M
MP
NDR
980-9I56P-00N020
MFP7E40-N020
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 20M
MP
NDR
980-9I56Q-00N030
MFP7E40-N030
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 30M
MP
NDR
980-9I56R-000050
MFP7E40-N050
NVIDIA PASSIVE FIBER CABLE, SMF, MPO12 APC TO 2XMPO12 APC, 50M
MP
NDR
980-9I51A-00NS00
MMA4Z00-NS-FLT
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9I51S-00NS00
MMA4Z00-NS400
NVIDIA SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,NDR, OSFP, MPO12 APC, 850NM MMF, UP TO 50M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9I30G-00NM00
MMS4X00-NM
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO, 1310NM SMF, UP TO 500M, FINNED
MP
NDR
980-9I301-00NM00
MMS4X00-NM-FLT
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO 12 APC, 1310NM SMF, UP TO 500M, FLAT TOP
P-Rel
NDR
980-9I30H-00NM00
MMS4X00-NS
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO12 APC, 1310NM SMF, UP TO 100M, FINNED
MP
NDR
980-9I30I-00NM00
MMS4X00-NS-FLT
NVIDIA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XNDR, OSFP, 2XMPO, 1310NM SMF, UP TO 100M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9I31N-00NM00
MMS4X00-NS400
NVIDIA SINGLE PORT TRANSCEIVER, 400GBPS,NDR, OSFP, MPO12 APC, 1310NM SMF, UP TO 100M, FLAT TOP
MP
NDR
980-9I30L-00N000
MMS4X50-NM
NVIDIA HYDRA TWIN PORT TRANSCEIVER, 800GBPS,2XFR4, 2XNDR, OSFP, 2XMINI-LC, 1310NM SMF, UP TO 2K, FINNED
P-Rel
NDR
980-9I46U-00N02A
MCP7Y50-N02A
NVIDIA passive copper splitter cable, IB twin port NDR 800Gb/s to 4x200Gb/s, OSFP to 4xOSFP, 2.5m
P-Rel
Validated and Supported HDR Cables
Data Rate
NVIDIA P/N
Legacy OPN
Description
Lifecycle Phase
HDR
980-9I86N-00H003*
MCA1J00-H003E*
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab
EOL [MP]
HDR
980-9I86O-00H004*
MCA1J00-H004E*
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab
EOL [MP]
HDR
980-9I977-00H003*
MCA7J50-H003R*
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored
EOL [MP]
HDR
980-9I978-00H004*
MCA7J50-H004R*
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored
EOL [MP]
HDR
980-9I979-00H005
MCA7J50-H005R
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored
EOL [Prototype]
HDR
980-9I548-00H001
MCP1650-H001E30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
HVM
HDR
980-9I549-00H002
MCP1650-H002E26
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
HVM
HDR
980-9I54A-00H00A
MCP1650-H00AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
HVM
HDR
980-9I54B-00H01A
MCP1650-H01AE30
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
HVM
HDR
980-9I39E-00H001
MCP7H50-H001R30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
HVM
HDR
980-9I99F-00H002
MCP7H50-H002R26
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
HVM
HDR
980-9I98G-00H01A
MCP7H50-H01AR30
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
HVM
HDR
980-9I46K-00H001
MCP7Y60-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
980-9I46L-00H002
MCP7Y60-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
980-9I93M-00H01A
MCP7Y60-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
980-9I93N-00H001
MCP7Y70-H001
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
MP
HDR
980-9I93O-00H002
MCP7Y70-H002
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
MP
HDR
980-9I47P-00H01A
MCP7Y70-H01A
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
MP
HDR
980-9I41X-00H003
MFA7U10-H003
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
P-Rel
HDR
980-9I11Z-00H005
MFA7U10-H005
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
P-Rel
HDR
980-9I111-00H010
MFA7U10-H010
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
P-Rel
HDR
980-9I113-00H015
MFA7U10-H015
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
P-Rel
HDR
980-9I115-00H020
MFA7U10-H020
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
P-Rel
HDR
980-9I117-00H030
MFA7U10-H030
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
P-Rel
HDR
980-9I11V-00H050
MFA7U10-H050
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 50m
Prototype
HDR
980-9I124-00H003
MFS1S00-H003E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
EOL [HVM]
HDR
980-9I123-00H003
MFS1S00-H003-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m
EOL [P-Rel]
HDR
980-9I457-00H003
MFS1S00-H003V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
MP
HDR
980-9I45A-00H005
MFS1S00-H005E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
EOL [HVM]
HDR
980-9I449-00H005
MFS1S00-H005-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m
EOL [P-Rel]
HDR
980-9I45D-00H005
MFS1S00-H005V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
MP
HDR
980-9I45G-00H010
MFS1S00-H010E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
980-9I45H-00H010
MFS1S00-H010E_FF
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
EOL [HVM]
HDR
980-9I44F-00H010
MFS1S00-H010-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m
EOL [P-Rel]
HDR
980-9I45J-00H010
MFS1S00-H010V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
MP
HDR
980-9I45M-00H015
MFS1S00-H015E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
EOL [HVM]
HDR
980-9I44L-00H015
MFS1S00-H015-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
EOL [P-Rel]
HDR
980-9I45O-00H015
MFS1S00-H015V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
MP
HDR
980-9I45R-00H020
MFS1S00-H020E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
EOL [HVM]
HDR
980-9I44Q-00H020
MFS1S00-H020-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m
EOL [P-Rel]
HDR
980-9I45T-00H020
MFS1S00-H020V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
MP
HDR
980-9I45Y-00H030
MFS1S00-H030E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
EOL [HVM]
HDR
980-9I45X-00H030
MFS1S00-H030-LL
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m
EOL [P-Rel]
HDR
980-9I440-00H030
MFS1S00-H030V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
MP
HDR
980-9I455-00H050
MFS1S00-H050E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
EOL [HVM]
HDR
980-9I447-00H050
MFS1S00-H050V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
MP
HDR
980-9I44G-00H100
MFS1S00-H100E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
EOL [HVM]
HDR
980-9I44H-00H100
MFS1S00-H100V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
MP
HDR
980-9I44I-00H130
MFS1S00-H130E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
EOL [HVM]
HDR
980-9I44K-00H130
MFS1S00-H130V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
MP
HDR
980-9I45L-00H150
MFS1S00-H150E
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
EOL [HVM]
HDR
980-9I44N-00H150
MFS1S00-H150V
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
MP
HDR
980-9I452-00H003
MFS1S50-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
980-9I445-00H003
MFS1S50-H003V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
HVM
HDR
980-9I956-00H005
MFS1S50-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
980-9I969-00H005
MFS1S50-H005V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
HVM
HDR
980-9I95A-00H010
MFS1S50-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
EOL [HVM]
HDR
980-9I96D-00H010
MFS1S50-H010V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
HVM
HDR
980-9I95E-00H015
MFS1S50-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
980-9I96H-00H015
MFS1S50-H015V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
HVM
HDR
980-9I95I-00H020
MFS1S50-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
EOL [HVM]
HDR
980-9I96L-00H020
MFS1S50-H020V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
HVM
HDR
980-9I95M-00H030
MFS1S50-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
980-9I96P-00H030
MFS1S50-H030V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
HVM
HDR
980-9I95S-00H040
MFS1S50-H040V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
Prototype
HDR
980-9I95T-00H050
MFS1S50-H050V
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
Prototype
HDR
980-9I95Z-00H003
MFS1S90-H003E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
EOL [HVM]
HDR
980-9I960-00H005
MFS1S90-H005E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
EOL [HVM]
HDR
980-9I961-00H010
MFS1S90-H010E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
LTB [HVM]
HDR
980-9I962-00H015
MFS1S90-H015E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
EOL [HVM]
HDR
980-9I423-00H020
MFS1S90-H020E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
LTB [HVM]
HDR
980-9I424-00H030
MFS1S90-H030E
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
EOL [HVM]
HDR
980-9I17S-00HS00
MMA1T00-HS
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
HVM
HDR
980-9I055-00H000*
MMS1W50-HM*
NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
MP
Firmware Upgrade
Firmware upgrade may be performed directly from any previous version to this version. To upgrade firmware, please refer to the NVIDIA Firmware Tools (MFT) package at network.nvidia.com/products/adapter-software/firmware-tools/
This firmware version complies with the NVIDIA Switches Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 1.40 or later.