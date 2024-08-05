On This Page
Firmware Compatible Products
These are the release notes for the NVIDIA Quantum™ firmware. This firmware complements the NVIDIA Quantum switch with a set of advanced features, allowing easy and remote management of the switch.
This firmware supports the following protocols:
InfiniBand—SDR, QDR, FDR EDR, HDR
This firmware supports the devices listed in the table below:
|
Model Number
|
Description
|
MQM8790
|
NVIDIA Quantum 40-port Non-blocking Externally Managed HDR 200Gb/s InfiniBand Smart Switch
This firmware version has been validated to work against platforms with the following firmware and software versions.
|
HCA/Switch
|
Firmware Version
|
NVIDIA Quantum
|
27.2014.1090
|
Switch-IB 2
|
15.2010.5002
|
ConnectX®-7
|
28.41.1000
|
ConnectX-6
|
20.41.1000
|
ConnectX-5
|
16.35.2000
|
ConnectX-4
|
12.28.2006
|
Connect-IB®
|
10.16.1200
|
Minimal MFT version
|
4.28.0-97
The minimal required ConnectX-6 firmware version is 20.25.1532.
NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.
Switch and HCAs InfiniBand Cable Connectivity Matrix
NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX®-6 HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g. ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.
As a reference:
|
Speed Mode
|
Speed Supported
|
Number of Lanes Used
|
HDR
|
200Gb/s InfiniBand
|
4 lanes of 50Gb/s
|
HDR100
|
100Gb/s InfiniBand
|
2 lanes of 50Gb/s
|
EDR
|
100Gb/s InfiniBand
|
4 lanes of 25Gb/s
|
FDR
|
56Gb/s
|
4 lanes of 14Gb/s
The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX-6 HCA, and the cables.
Switch-to-Switch Connectivity
|
Switch
|
Switch
|
Cable
|
H cable DAC
|
H cable AOC
|
HDR DAC
|
HDR AOC
|
EDR DAC/AOC
|
FDR DAC/AOC
|
NVIDIA Quantum™
|
NVIDIA Quantum
|
No such cable
|
HDR100
|
HDR
|
HDR
|
EDR
|
N/A
|
NVIDIA Quantum
|
NVIDIA® Switch-IB®/Switch-IB 2
|
N/A
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
NVIDIA Quantum
|
NVIDIA® SWITCHX®-2
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
FDR
HCA-to-Switch Connectivity Matrix
|
Adapter
|
Switch
|
Cable
|
Y cable DAC/AOC
|
HDR DAC
|
HDR AOC
|
HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only)
|
EDR DAC
|
EDR AOC
|
FDR DAC/AOC
|
ConnectX-6 200Gb/s
|
NVIDIA Quantum-2
|
NDR Switch
|
N/A
|
2 × HDR
|
2 × HDR
|
4 × HDR100
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
ConnectX-6 100Gb/s
|
NVIDIA Quantum-2
|
N/A
|
2 × EDR
|
N/A
|
4 × HDR100
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
ConnectX-4/ ConnectX-5
|
NVIDIA Quantum-2
|
N/A
|
2 × EDR
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
ConnectX-6 200Gb/s
|
NVIDIA Quantum
|
HDR Switch
|
HDR100
|
HDR
|
HDR
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
ConnectX-6 100Gb/s
|
NVIDIA Quantum
|
HDR100
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
ConnectX-4/ ConnectX-5
|
NVIDIA Quantum
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
FDR
|
ConnectX-3/ ConnectX-3 Pro
|
NVIDIA Quantum
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
FDRa
|
FDRa
|
ConnectX-6
|
Switch-IB/ Switch-IB 2
|
EDR Switch
|
N/A
|
EDR
|
N/A
|
N/A
|
EDR
|
EDR
|
N/A
|
ConnectX-6
|
SWITCHX-2
|
FDR Switch
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
N/A
|
FDR
a. Connectivity between NVIDIA Quantum and ConnectX-3 and ConnectX-3 Pro is not supported when using ports #27-34.
Supported Link Speed
The table below lists the current supported link speed.
|
Speed
|
Cable
|
Cable Length [meters]
|
Limitations
|
SDR
|
Optical
|
Up to 100
|
Copper
|
Up to 2
|
FDR
|
Optical
|
3/10/15/100
|
Using FDR speed #27–#34, may cause link on the ports to go down.
|
Copper
|
Up to 3
|
EDR
|
Optical
|
Up to 100
|
Copper
|
Up to 3
|
HDR
|
Optical
|
Up to 100
|
HDR optical cables support only EDR & HDR speed. Thus, when mask is configured to HDR, the link is not raised when connecting to EDR devices.
|
Copper
|
Up to 2
Validated and Supported HDR Cables
|
Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
Lifecycle Phase
|
HDR
|
980-9I86N-00H003*
|
MCA1J00-H003E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I86O-00H004*
|
MCA1J00-H004E*
|
NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I977-00H003*
|
MCA7J50-H003R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I978-00H004*
|
MCA7J50-H004R*
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored
|
EOL [MP]
|
HDR
|
980-9I979-00H005
|
MCA7J50-H005R
|
NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored
|
EOL [Prototype]
|
HDR
|
980-9I548-00H001
|
MCP1650-H001E30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I549-00H002
|
MCP1650-H002E26
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I54A-00H00A
|
MCP1650-H00AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I54B-00H01A
|
MCP1650-H01AE30
|
Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I39E-00H001
|
MCP7H50-H001R30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I99F-00H002
|
MCP7H50-H002R26
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I98G-00H01A
|
MCP7H50-H01AR30
|
Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I46K-00H001
|
MCP7Y60-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I46L-00H002
|
MCP7Y60-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I93M-00H01A
|
MCP7Y60-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I93N-00H001
|
MCP7Y70-H001
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I93O-00H002
|
MCP7Y70-H002
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I47P-00H01A
|
MCP7Y70-H01A
|
NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat
|
MP
|
HDR
|
980-9I41X-00H003
|
MFA7U10-H003
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I11Z-00H005
|
MFA7U10-H005
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I111-00H010
|
MFA7U10-H010
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I113-00H015
|
MFA7U10-H015
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I115-00H020
|
MFA7U10-H020
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I117-00H030
|
MFA7U10-H030
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m
|
P-Rel
|
HDR
|
980-9I11V-00H050
|
MFA7U10-H050
|
NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 50m
|
Prototype
|
HDR
|
980-9I124-00H003
|
MFS1S00-H003E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I123-00H003
|
MFS1S00-H003-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I457-00H003
|
MFS1S00-H003V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45A-00H005
|
MFS1S00-H005E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I449-00H005
|
MFS1S00-H005-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45D-00H005
|
MFS1S00-H005V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45G-00H010
|
MFS1S00-H010E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I45H-00H010
|
MFS1S00-H010E_FF
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44F-00H010
|
MFS1S00-H010-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45J-00H010
|
MFS1S00-H010V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45M-00H015
|
MFS1S00-H015E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44L-00H015
|
MFS1S00-H015-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45O-00H015
|
MFS1S00-H015V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45R-00H020
|
MFS1S00-H020E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44Q-00H020
|
MFS1S00-H020-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I45T-00H020
|
MFS1S00-H020V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45Y-00H030
|
MFS1S00-H030E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I45X-00H030
|
MFS1S00-H030-LL
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m
|
EOL [P-Rel]
|
HDR
|
980-9I440-00H030
|
MFS1S00-H030V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m
|
MP
|
HDR
|
980-9I455-00H050
|
MFS1S00-H050E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I447-00H050
|
MFS1S00-H050V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m
|
MP
|
HDR
|
980-9I44G-00H100
|
MFS1S00-H100E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44H-00H100
|
MFS1S00-H100V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m
|
MP
|
HDR
|
980-9I44I-00H130
|
MFS1S00-H130E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44K-00H130
|
MFS1S00-H130V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m
|
MP
|
HDR
|
980-9I45L-00H150
|
MFS1S00-H150E
|
NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I44N-00H150
|
MFS1S00-H150V
|
Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m
|
MP
|
HDR
|
980-9I452-00H003
|
MFS1S50-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I445-00H003
|
MFS1S50-H003V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I956-00H005
|
MFS1S50-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I969-00H005
|
MFS1S50-H005V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95A-00H010
|
MFS1S50-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96D-00H010
|
MFS1S50-H010V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95E-00H015
|
MFS1S50-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96H-00H015
|
MFS1S50-H015V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95I-00H020
|
MFS1S50-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96L-00H020
|
MFS1S50-H020V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95M-00H030
|
MFS1S50-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I96P-00H030
|
MFS1S50-H030V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I95S-00H040
|
MFS1S50-H040V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m
|
Prototype
|
HDR
|
980-9I95T-00H050
|
MFS1S50-H050V
|
Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m
|
Prototype
|
HDR
|
980-9I95Z-00H003
|
MFS1S90-H003E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I960-00H005
|
MFS1S90-H005E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I961-00H010
|
MFS1S90-H010E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
980-9I962-00H015
|
MFS1S90-H015E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I423-00H020
|
MFS1S90-H020E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m
|
LTB [HVM]
|
HDR
|
980-9I424-00H030
|
MFS1S90-H030E
|
NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m
|
EOL [HVM]
|
HDR
|
980-9I17S-00HS00
|
MMA1T00-HS
|
NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
HDR
|
980-9I055-00H000*
|
MMS1W50-HM*
|
NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4
|
MP
*These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 2073222/1959529 (see Known Issues)
Validated and Supported EDR Cables
|
Data Rate
|
NVIDIA P/N
|
Legacy OPN
|
Description
|
Lifecycle Phase
|
EDR
|
980-9I62P-00C001
|
MCP1600-E001
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I62Q-00E001
|
MCP1600-E001E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
980-9I62S-00C002
|
MCP1600-E002
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I62T-00E002
|
MCP1600-E002E26
|
NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG
|
Preliminary
|
EDR
|
980-9I62U-00E002
|
MCP1600-E002E30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
980-9I62V-00C003
|
MCP1600-E003
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I62W-00E003
|
MCP1600-E003E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
980-9I62Y-00E004
|
MCP1600-E004E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I62Z-00E005
|
MCP1600-E005E26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
980-9I620-00E00A
|
MCP1600-E00A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I621-00E00A
|
MCP1600-E00AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I622-00E00B
|
MCP1600-E00BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
980-9I623-00C01A
|
MCP1600-E01A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I624-00E01A
|
MCP1600-E01AE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG
|
HVM
|
EDR
|
980-9I625-00E01C
|
MCP1600-E01BE30
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
980-9I626-00C02A
|
MCP1600-E02A
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG
|
EOL [HVM]
|
EDR
|
980-9I627-00E02A
|
MCP1600-E02AE26
|
NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG
|
HVM
|
EDR
|
980-9I13D-00E001
|
MFA1A00-E001
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I13F-00E003
|
MFA1A00-E003
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I13J-00E005
|
MFA1A00-E005
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I13M-00E007
|
MFA1A00-E007
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
980-9I13O-00E010
|
MFA1A00-E010
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I13R-00E010
|
MFA1A00-E010_FF
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m
|
EOL [HVM][HIBERN/ATE]
|
EDR
|
980-9I13S-00E015
|
MFA1A00-E015
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I13V-00E020
|
MFA1A00-E020
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I13Y-00E030
|
MFA1A00-E030
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I133-00E050
|
MFA1A00-E050
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m
|
HVM
|
EDR
|
980-9I135-00E100
|
MFA1A00-E100
|
NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m
|
LTB [HVM]
|
EDR
|
980-9I17L-00E000
|
MMA1B00-E100
|
NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m
|
HVM
|
100 GbE
|
980-9I17P-00CR00
|
MMA1L10-CR
|
NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km
|
HVM
|
100 GbE
|
980-9I17Q-00CM00
|
MMA1L30-CM
|
NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km
|
MP
|
100 GbE
|
980-9I16X-00C000
|
MMS1C10-CM
|
NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m
|
EOL [MP]
Firmware Upgrade
Firmware upgrade may be performed directly from any previous version to this version. To upgrade firmware, please refer to the NVIDIA Firmware Tools (MFT) package at
network.nvidia.com/products/adapter-software/firmware-tools/
This firmware version complies with the NVIDIA Switches Programmer’s Reference Manual (PRM), Rev 1.40 or later.