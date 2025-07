Firmware Compatible Products

Note NVIDIA does not support InfiniBand cables or modules not qualified or approved by NVIDIA.

NVIDIA Quantum™ based switches and NVIDIA® ConnectX®-6 HCAs support HDR (PAM4, 50Gb/s per lane) and EDR (NRZ, 25Gb/s per lane) technologies. As the ConnectX adapter cards are identified by their maximum supported throughput (e.g. ConnectX-6 VPI 100Gb/s card can support either 2-lanes of 50Gb/s or 4-lanes of 25Gb/s), the exact connectivity will be determined by the cable that is being used.

As a reference:

Speed Mode Speed Supported Number of Lanes Used HDR 200Gb/s InfiniBand 4 lanes of 50Gb/s HDR100 100Gb/s InfiniBand 2 lanes of 50Gb/s EDR 100Gb/s InfiniBand 4 lanes of 25Gb/s FDR 56Gb/s 4 lanes of 14Gb/s

The following tables present the connectivity matrix, between NVIDIA Quantum based switches, ConnectX-6 HCA, and the cables.

Switch Switch Cable H cable DAC H cable AOC HDR DAC HDR AOC EDR DAC/AOC FDR DAC/AOC NVIDIA Quantum™ NVIDIA Quantum No such cable HDR100 HDR HDR EDR N/A NVIDIA Quantum NVIDIA® Switch-IB®/Switch-IB 2 N/A N/A EDR N/A EDR N/A NVIDIA Quantum NVIDIA® SWITCHX®-2 N/A N/A N/A N/A N/A FDR

Adapter Switch Cable Y cable DAC/AOC HDR DAC HDR AOC HDR100 DAC/AOC (Copper Cables Only) EDR DAC EDR AOC FDR DAC/AOC ConnectX-6 200Gb/s NVIDIA Quantum-2 NDR Switch N/A 2 × HDR 2 × HDR 4 × HDR100 N/A N/A N/A ConnectX-6 100Gb/s NVIDIA Quantum-2 N/A 2 × EDR N/A 4 × HDR100 N/A N/A N/A ConnectX-4/ ConnectX-5 NVIDIA Quantum-2 N/A 2 × EDR N/A N/A N/A N/A N/A ConnectX-6 200Gb/s NVIDIA Quantum HDR Switch HDR100 HDR HDR N/A EDR EDR N/A ConnectX-6 100Gb/s NVIDIA Quantum HDR100 EDR EDR N/A EDR EDR N/A ConnectX-4/ ConnectX-5 NVIDIA Quantum N/A EDR N/A N/A EDR EDR FDR ConnectX-3/ ConnectX-3 Pro NVIDIA Quantum N/A N/A N/A N/A N/A FDRa FDRa ConnectX-6 Switch-IB/ Switch-IB 2 EDR Switch N/A EDR N/A N/A EDR EDR N/A ConnectX-6 SWITCHX-2 FDR Switch N/A N/A N/A N/A N/A N/A FDR

a. Connectivity between NVIDIA Quantum and ConnectX-3 and ConnectX-3 Pro is not supported when using ports #27-34.

The table below lists the current supported link speed.

Speed Cable Cable Length [meters] Limitations SDR Optical Up to 100 Copper Up to 2 FDR Optical 3/10/15/100 Using FDR speed #27–#34, may cause link on the ports to go down. Copper Up to 3 EDR Optical Up to 100 Copper Up to 3 HDR Optical Up to 100 HDR optical cables support only EDR & HDR speed. Thus, when mask is configured to HDR, the link is not raised when connecting to EDR devices. Copper Up to 2

Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description Lifecycle Phase HDR 980-9I86N-00H003* MCA1J00-H003E* NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 3m, yellow pulltab EOL [MP] HDR 980-9I86O-00H004* MCA1J00-H004E* NVIDIA Active Copper cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, 4m, yellow pulltab EOL [MP] HDR 980-9I977-00H003* MCA7J50-H003R* NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 3m, colored EOL [MP] HDR 980-9I978-00H004* MCA7J50-H004R* NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 4m, colored EOL [MP] HDR 980-9I979-00H005 MCA7J50-H005R NVIDIA Active copper hybrid cable, IB HDR 200Gb/s to 2xHDR100 100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56, 5m, colored EOL [Prototype] HDR 980-9I548-00H001 MCP1650-H001E30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1m HVM HDR 980-9I549-00H002 MCP1650-H002E26 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 2m HVM HDR 980-9I54A-00H00A MCP1650-H00AE30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 0.5m HVM HDR 980-9I54B-00H01A MCP1650-H01AE30 Nvidia Passive Copper cable, up to 200Gbps, QSFP56 to QSFP56, 1.5 m HVM HDR 980-9I39E-00H001 MCP7H50-H001R30 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1m HVM HDR 980-9I99F-00H002 MCP7H50-H002R26 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 2m HVM HDR 980-9I98G-00H01A MCP7H50-H01AR30 Nvidia Passive copper splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps, QSFP56 to 2xQSFP56, 1.5m HVM HDR 980-9I46K-00H001 MCP7Y60-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1m, fin to flat MP HDR 980-9I46L-00H002 MCP7Y60-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 2m, fin to flat MP HDR 980-9I93M-00H01A MCP7Y60-H01A NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 2x200Gbps, OSFP to 2xQSFP56, 1.5m, fin to flat MP HDR 980-9I93N-00H001 MCP7Y70-H001 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1m, fin to flat MP HDR 980-9I93O-00H002 MCP7Y70-H002 NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 2m, fin to flat MP HDR 980-9I47P-00H01A MCP7Y70-H01A NVIDIA passive copper splitter cable, 400(2x200)Gbps to 4x100Gbps, OSFP to 4xQSFP56, 1.5m, fin to flat MP HDR 980-9I41X-00H003 MFA7U10-H003 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 3m P-Rel HDR 980-9I11Z-00H005 MFA7U10-H005 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 5m P-Rel HDR 980-9I111-00H010 MFA7U10-H010 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 10m P-Rel HDR 980-9I113-00H015 MFA7U10-H015 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 15m P-Rel HDR 980-9I115-00H020 MFA7U10-H020 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 20m P-Rel HDR 980-9I117-00H030 MFA7U10-H030 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 30m P-Rel HDR 980-9I11V-00H050 MFA7U10-H050 NVIDIA AOC splitter, IB twin port HDR, 400Gb/s to 2x200Gb/s, OSFP to 2xQSFP56, 50m Prototype HDR 980-9I124-00H003 MFS1S00-H003E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 3m EOL [HVM] HDR 980-9I123-00H003 MFS1S00-H003-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 3m EOL [P-Rel] HDR 980-9I457-00H003 MFS1S00-H003V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 3m MP HDR 980-9I45A-00H005 MFS1S00-H005E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 5m EOL [HVM] HDR 980-9I449-00H005 MFS1S00-H005-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 5m EOL [P-Rel] HDR 980-9I45D-00H005 MFS1S00-H005V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 5m MP HDR 980-9I45G-00H010 MFS1S00-H010E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m EOL [HVM] HDR 980-9I45H-00H010 MFS1S00-H010E_FF NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 10m EOL [HVM] HDR 980-9I44F-00H010 MFS1S00-H010-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 10m EOL [P-Rel] HDR 980-9I45J-00H010 MFS1S00-H010V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 10m MP HDR 980-9I45M-00H015 MFS1S00-H015E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 15m EOL [HVM] HDR 980-9I44L-00H015 MFS1S00-H015-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 15m EOL [P-Rel] HDR 980-9I45O-00H015 MFS1S00-H015V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 15m MP HDR 980-9I45R-00H020 MFS1S00-H020E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 20m EOL [HVM] HDR 980-9I44Q-00H020 MFS1S00-H020-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 20m EOL [P-Rel] HDR 980-9I45T-00H020 MFS1S00-H020V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 20m MP HDR 980-9I45Y-00H030 MFS1S00-H030E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 30m EOL [HVM] HDR 980-9I45X-00H030 MFS1S00-H030-LL NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, low latency, 30m EOL [P-Rel] HDR 980-9I440-00H030 MFS1S00-H030V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 30m MP HDR 980-9I455-00H050 MFS1S00-H050E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 50m EOL [HVM] HDR 980-9I447-00H050 MFS1S00-H050V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 50m MP HDR 980-9I44G-00H100 MFS1S00-H100E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 100m EOL [HVM] HDR 980-9I44H-00H100 MFS1S00-H100V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 100m MP HDR 980-9I44I-00H130 MFS1S00-H130E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 130m EOL [HVM] HDR 980-9I44K-00H130 MFS1S00-H130V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 130m MP HDR 980-9I45L-00H150 MFS1S00-H150E NVIDIA active fiber cable, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LSZH, black pulltab, 150m EOL [HVM] HDR 980-9I44N-00H150 MFS1S00-H150V Nvidia active optical cable, up to 200Gbps , QSFP56 to QSFP56, 150m MP HDR 980-9I452-00H003 MFS1S50-H003E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m EOL [HVM] HDR 980-9I445-00H003 MFS1S50-H003V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 3m HVM HDR 980-9I956-00H005 MFS1S50-H005E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m EOL [HVM] HDR 980-9I969-00H005 MFS1S50-H005V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 5m HVM HDR 980-9I95A-00H010 MFS1S50-H010E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m EOL [HVM] HDR 980-9I96D-00H010 MFS1S50-H010V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 10m HVM HDR 980-9I95E-00H015 MFS1S50-H015E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m EOL [HVM] HDR 980-9I96H-00H015 MFS1S50-H015V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 15m HVM HDR 980-9I95I-00H020 MFS1S50-H020E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m EOL [HVM] HDR 980-9I96L-00H020 MFS1S50-H020V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 20m HVM HDR 980-9I95M-00H030 MFS1S50-H030E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 200Gb/s to 2x100Gb/s, QSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m EOL [HVM] HDR 980-9I96P-00H030 MFS1S50-H030V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 30m HVM HDR 980-9I95S-00H040 MFS1S50-H040V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 40m Prototype HDR 980-9I95T-00H050 MFS1S50-H050V Nvidia active optical splitter cable, 200Gbps to 2x100Gbps , QSFP56 to 2x QSFP56, 50m Prototype HDR 980-9I95Z-00H003 MFS1S90-H003E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 3m EOL [HVM] HDR 980-9I960-00H005 MFS1S90-H005E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 5m EOL [HVM] HDR 980-9I961-00H010 MFS1S90-H010E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 10m LTB [HVM] HDR 980-9I962-00H015 MFS1S90-H015E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 15m EOL [HVM] HDR 980-9I423-00H020 MFS1S90-H020E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 20m LTB [HVM] HDR 980-9I424-00H030 MFS1S90-H030E NVIDIA active fiber splitter cable, IB HDR, 2x200Gb/s to 2x200Gb/s, 2xQSFP56 to 2xQSFP56 , LSZH, 30m EOL [HVM] HDR 980-9I17S-00HS00 MMA1T00-HS NVIDIA transceiver, HDR, QSFP56, MPO, 850nm, SR4, up to 100m HVM HDR 980-9I055-00H000* MMS1W50-HM* NVIDIA transceiver, IB HDR, up to 200Gb/s, QSFP56, LC-LC, 1310nm, FR4 MP

Note *These cables were approved for switch-to-switch connectivity. For switch-to-host connectivity there may be some issues. See Known Issue 2073222/1959529 (see Known Issues)

Data Rate NVIDIA P/N Legacy OPN Description Lifecycle Phase EDR 980-9I62P-00C001 MCP1600-E001 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m 30AWG EOL [HVM] EDR 980-9I62Q-00E001 MCP1600-E001E30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1m, Black, 30AWG HVM EDR 980-9I62S-00C002 MCP1600-E002 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2m 28AWG EOL [HVM] EDR 980-9I62T-00E002 MCP1600-E002E26 NVIDIA® Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 26AWG Preliminary EDR 980-9I62U-00E002 MCP1600-E002E30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2m, Black, 30AWG HVM EDR 980-9I62V-00C003 MCP1600-E003 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m 26AWG EOL [HVM] EDR 980-9I62W-00E003 MCP1600-E003E26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 3m, Black, 26AWG HVM EDR 980-9I62Y-00E004 MCP1600-E004E26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 4m, Black, 26AWG EOL [HVM] EDR 980-9I62Z-00E005 MCP1600-E005E26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 5m, Black, 26AWG HVM EDR 980-9I620-00E00A MCP1600-E00A NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 0.5m 30AWG EOL [HVM] EDR 980-9I621-00E00A MCP1600-E00AE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.5m, Black, 30AWG EOL [HVM] EDR 980-9I622-00E00B MCP1600-E00BE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 0.75m, Black, 30AWG EOL [HVM][HIBERN/ATE] EDR 980-9I623-00C01A MCP1600-E01A NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1.5m 30AWG EOL [HVM] EDR 980-9I624-00E01A MCP1600-E01AE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.5m, Black, 30AWG HVM EDR 980-9I625-00E01C MCP1600-E01BE30 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 1.25m, Black, 30AWG EOL [HVM][HIBERN/ATE] EDR 980-9I626-00C02A MCP1600-E02A NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 2.5m 26AWG EOL [HVM] EDR 980-9I627-00E02A MCP1600-E02AE26 NVIDIA Passive Copper cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, 2.5m, Black, 26AWG HVM EDR 980-9I13D-00E001 MFA1A00-E001 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 1m HVM EDR 980-9I13F-00E003 MFA1A00-E003 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 3m HVM EDR 980-9I13J-00E005 MFA1A00-E005 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 5m HVM EDR 980-9I13M-00E007 MFA1A00-E007 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 7m LTB [HVM] EDR 980-9I13O-00E010 MFA1A00-E010 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m HVM EDR 980-9I13R-00E010 MFA1A00-E010_FF NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 10m EOL [HVM][HIBERN/ATE] EDR 980-9I13S-00E015 MFA1A00-E015 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 15m HVM EDR 980-9I13V-00E020 MFA1A00-E020 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 20m HVM EDR 980-9I13Y-00E030 MFA1A00-E030 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 30m HVM EDR 980-9I133-00E050 MFA1A00-E050 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 50m HVM EDR 980-9I135-00E100 MFA1A00-E100 NVIDIA active fiber cable, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP, LSZH, 100m LTB [HVM] EDR 980-9I17L-00E000 MMA1B00-E100 NVIDIA transceiver, IB EDR, up to 100Gb/s, QSFP28, MPO, 850nm, SR4, up to 100m HVM 100 GbE 980-9I17P-00CR00 MMA1L10-CR NVIDIA optical transceiver, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, LR4 up to 10km HVM 100 GbE 980-9I17Q-00CM00 MMA1L30-CM NVIDIA optical module, 100GbE, 100Gb/s, QSFP28, LC-LC, 1310nm, CWDM4, up to 2km MP 100 GbE 980-9I16X-00C000 MMS1C10-CM NVIDIA active optical module, 100Gb/s, QSFP, MPO, 1310nm, PSM4, up to 500m EOL [MP]

Firmware upgrade may be performed directly from any previous version to this version. To upgrade firmware, please refer to the NVIDIA Firmware Tools (MFT) package at network.nvidia.com/products/adapter-software/firmware-tools/