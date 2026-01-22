QM97XX 1U NDR 400Gbps InfiniBand Switch Systems User Manual
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Switches  QM97XX 1U NDR 400Gbps InfiniBand Switch Systems User Manual  Interface Specifications

On This Page

Interface Specifications

OSFP Pin Description

Net Name

PinNum

Signal Description

GND

1

Ground

TX2P

2

Transmitter Data Non-Inverted

TX2N

3

Transmitter Data Inverted

GND

4

Ground

TX4P

5

Transmitter Data Non-Inverted

TX4N

6

Transmitter Data Inverted

GND

7

Ground

TX6P

8

Transmitter Data Non-Inverted

TX6N

9

Transmitter Data Inverted

GND

10

Ground

TX8P

11

Transmitter Data Non-Inverted

TX8N

12

Transmitter Data Inverted

GND

13

Ground

SCL

14

2-wire Serial interface clock

VCC1

15

+3.3V Power

VCC1

16

+3.3V Power

LPWn_PRSn

17

PRSn Low-Power Mode / Module Present

GND

18

Ground

RX7N

19

Receiver Data Inverted

RX7P

20

Receiver Data Non-Inverted

GND

21

Ground

RX5N

22

Receiver Data Inverted

RX5P

23

Receiver Data Non-Inverted

GND

24

Ground

RX3N

25

Receiver Data Inverted

RX3P

26

Receiver Data Non-Inverted

GND

27

Ground

RX1N

28

Receiver Data Inverted

RX1P

29

Receiver Data Non-Inverted

GND

30

Ground

GND

31

Ground

RX2P

32

Receiver Data Non-Inverted

RX2N

33

Receiver Data Inverted

GND

34

Ground

RX4P

35

Receiver Data Non-Inverted

RX4N

36

Receiver Data Inverted

GND

37

Ground

RX6P

38

Receiver Data Non-Inverted

RX6N

39

Receiver Data Inverted

GND

40

Ground

RX8P

41

Receiver Data Non-Inverted

RX8N

42

Receiver Data Inverted

GND

43

Ground

INT_RSTn

44

INT/RSTn Module Interrupt / Module Reset

VCC2

45

+3.3V Power

VCC2

46

+3.3V Power

SDA

47

2-wire Serial interface data

GND

48

Ground

TX7N

49

Transmitter Data Inverted

TX7P

50

Transmitter Data Non-Inverted

GND

51

Ground

TX5N

52

Transmitter Data Inverted

TX5P

53

Transmitter Data Non-Inverted

GND

54

Ground

TX3N

55

Transmitter Data Inverted

TX3P

56

Transmitter Data Non-Inverted

GND

57

Ground

TX1N

58

Transmitter Data Inverted

TX1P

59

Transmitter Data Non-Inverted

GND

60

Ground

RJ45 to DB9 Harness Pinout

In order to connect a host PC to the Console RJ45 port of the system, a RS232 harness cable (DB9 to RJ45) is supplied.

RJ45 to DB9 Harness Pinout

image2018-11-14_14-44-47-version-1-modificationdate-1731828820703-api-v2.png

Warning

RJ-45 Console and I²C interfaces are integrated in the same connector. Due to that, connecting any cable other than the NVIDIA supplied console cable may cause an I²C hang.

Using uncertified cables may damage the I²C interface. Refer to the Replacement Parts Ordering Numbers appendix for harness details.
© Copyright 2026, NVIDIA. Last updated on Jan 22, 2026
content here