Migration to RDMA-Core
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Networking  Networking Software  Migration to RDMA-Core  Extended Atomics

On This Page

Extended Atomics

Extended atomic operations are a set of operations beyond those defined by the IB Spec. Atomicity guarantees, Atomic Ack generation, ordering rules and error behavior for this set of extended atomic operations is the same as that for IB standard Atomic operations.

Extended Atomics Experimental Verbs

  • Ibv_exp_post_send

    • IBV_EXP_WR_EXT_MASKED_ATOMIC_CMP_AND_SWP

    • IBV_EXP_WR_EXT_MASKED_ATOMIC_FETCH_AND_ADD

    • IBV_EXP_SEND_EXT_ATOMIC_INLINE

    • ext_op.masked_atomics

  • ibv_exp_create_qp

    • max_atomic_arg

  • ibv_exp_poll_cq

    • IBV_EXP_WC_MASKED_COMP_SWAP

    • IBV_EXP_WC_MASKED_FETCH_ADD

  • ibv_exp_query_device

    • ext_atom

Extended Atomics Experimental Capabilities and Device Attributes

  • IBV_EXP_DEVICE_EXT_ATOMICS

  • IBV_EXP_DEVICE_EXT_MASKED_ATOMICS

  • IBV_EXP_DEVICE_ATTR_EXP_CAP_FLAGS

  • IBV_EXP_DEVICE_ATTR_EXT_ATOMIC_ARGS

  • IBV_EXP_DEVICE_ATTR_MASKED_ATOMICS

RDMA-Core Support

Warning

This feature is currently not supported by RDMA-Core.

For further information, please contact Support.
© Copyright 2023, NVIDIA. Last updated on Sep 8, 2023
content here