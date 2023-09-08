On This Page
Extended Atomics
Extended atomic operations are a set of operations beyond those defined by the IB Spec. Atomicity guarantees, Atomic Ack generation, ordering rules and error behavior for this set of extended atomic operations is the same as that for IB standard Atomic operations.
Ibv_exp_post_send
IBV_EXP_WR_EXT_MASKED_ATOMIC_CMP_AND_SWP
IBV_EXP_WR_EXT_MASKED_ATOMIC_FETCH_AND_ADD
IBV_EXP_SEND_EXT_ATOMIC_INLINE
ext_op.masked_atomics
ibv_exp_create_qp
max_atomic_arg
ibv_exp_poll_cq
IBV_EXP_WC_MASKED_COMP_SWAP
IBV_EXP_WC_MASKED_FETCH_ADD
ibv_exp_query_device
ext_atom
IBV_EXP_DEVICE_EXT_ATOMICS
IBV_EXP_DEVICE_EXT_MASKED_ATOMICS
IBV_EXP_DEVICE_ATTR_EXP_CAP_FLAGS
IBV_EXP_DEVICE_ATTR_EXT_ATOMIC_ARGS
IBV_EXP_DEVICE_ATTR_MASKED_ATOMICS
This feature is currently not supported by RDMA-Core.
For further information, please contact Support.