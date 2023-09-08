MLNX_OFED Features Verbs and Capabilities

Accelerated Verbs
AS Notify
Atomic Operations
Checksum Offload
Contiguous Pages
CQE Compression
CQ Moderation
Cross Channel
Device Memory
Dynamically Connected (DC) QPs
Flow Entropy
Flow Steering
Hardware Offload for Erasure Code
Inline Receive
Memory Window (MW)
Multi-Packet RQ
No Operation (NOP)
Out-of-Order (OOO)
PeerDirect Sync
NVIDIA PEERDIRECT Async
Physical Address Memory Allocation
Prefetch Memory Region
Query GID Attributes
Raw Ethernet
Registration and Re-registration of Memory Region (MR)
Resource Domain
RoCE Time-Stamping
Shared Memory Region
Tag Matching
TCP Segmentation Offload (TSO)
Tunneled Atomic
User-Mode Memory Registration (UMR)
VLAN Offload (VLAN Insertion/Stripping)