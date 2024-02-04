Default RoCE Mode Setting
Mount the configfs file.
# mount -t configfs none /sys/kernel/config
Create a directory for the mlx4/mlx5 device.
# mkdir -p /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/
Validate what is the used RoCE mode in the default_roce_mode configfs file.
# cat /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/
1/default_roce_mode IB/RoCE v1
Change the default RoCE mode:
For RoCE v1: IB/RoCE v1
# echo
"IB/RoCE v1"> /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/
1/default_roce_mode # cat /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/
1/default_roce_mode IB/RoCE v1
For RoCE v2: RoCE v2
# echo
"RoCE v2"> /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/
1/default_roce_mode # cat /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/
1/default_roce_mode RoCE v2