Default RoCE Mode Setting

  1. Mount the configfs file.

    # mount -t configfs none /sys/kernel/config

  2. Create a directory for the mlx4/mlx5 device.

    # mkdir -p /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/

  3. Validate what is the used RoCE mode in the default_roce_mode configfs file.

    # cat /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/1/default_roce_mode IB/RoCE v1

  4. Change the default RoCE mode:

  • For RoCE v1: IB/RoCE v1

    # echo "IB/RoCE v1" >
/sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/1/default_roce_mode
# cat /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/1/default_roce_mode IB/RoCE v1

  • For RoCE v2: RoCE v2

    # echo "RoCE v2" >
/sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/1/default_roce_mode
# cat /sys/kernel/config/rdma_cm/mlx4_0/ports/1/default_roce_mode RoCE v2

