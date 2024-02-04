Important Packages and Their Installation
|
Package
|
Name
|
Description
|
rdma-core
|
rdma-core
|
RDMA core userspace libraries and daemons
|
opensm: InfiniBand Subnet Manager
|
opensm-libs
|
Libraries used by OpenSM and included utilities
|
opensm
|
OpenIB InfiniBand Subnet Manager and management utilities
|
infiniband-diags: OpenFabrics Alliance InfiniBand Diagnostic Tools and libibmad Low layer InfiniBand diagnostic and management programs
|
infiniband-diags
|
OpenFabrics Alliance InfiniBand Diagnostic Tools
|
perftest: IB Performance tests
|
perftest
|
IB Performance Tests
|
mstflint: NVIDIA Firmware Burning and Diagnostics Tools
|
mstflint
|
NVIDIA firmware burning tool
To install the packages above run the following:
# sudo yum install rdma-core libibverbs libibverbs-utils librdmacm libibumad opensm infiniband-diags srptools perftest mstflint librdmacm-utils -y