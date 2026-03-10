Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.7 Driver Documentation
Important Packages and Their Installation

Package

Name

Description

rdma-core

rdma-core

RDMA core userspace libraries and daemons

opensm: InfiniBand Subnet Manager

opensm-libs

Libraries used by OpenSM and included utilities

opensm

OpenIB InfiniBand Subnet Manager and management utilities

infiniband-diags: OpenFabrics Alliance InfiniBand Diagnostic Tools and libibmad Low layer InfiniBand diagnostic and management programs

infiniband-diags

OpenFabrics Alliance InfiniBand Diagnostic Tools

perftest: IB Performance tests

perftest

IB Performance Tests

mstflint: NVIDIA Firmware Burning and Diagnostics Tools

mstflint

NVIDIA firmware burning tool

To install the packages above run the following:

# sudo yum install rdma-core libibverbs libibverbs-utils librdmacm libibumad opensm infiniband-diags srptools perftest mstflint librdmacm-utils -y

