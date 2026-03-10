Important Packages and Their Installation
Package
Name
Description
rdma-core
rdma-core
RDMA core userspace libraries and daemons
opensm: InfiniBand Subnet Manager
opensm-libs
Libraries used by OpenSM and included utilities
opensm
OpenIB InfiniBand Subnet Manager and management utilities
infiniband-diags: OpenFabrics Alliance InfiniBand Diagnostic Tools and libibmad Low layer InfiniBand diagnostic and management programs
infiniband-diags
OpenFabrics Alliance InfiniBand Diagnostic Tools
perftest: IB Performance tests
perftest
IB Performance Tests
mstflint: NVIDIA Firmware Burning and Diagnostics Tools
mstflint
NVIDIA firmware burning tool
To install the packages above run the following:
# sudo yum install rdma-core libibverbs libibverbs-utils librdmacm libibumad opensm infiniband-diags srptools perftest mstflint librdmacm-utils -y