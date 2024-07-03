General Information
SHARP Software is provided with the following package:
|
Package
|
Version
|
MLNX_OFED
|
23.10-3.2.1.1
|
HPC-X
|
2.18.1
|
UFM (Aggregation Manager only)
|
6.15.6-3
Note
NVIDIA SHARP requires either NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®), or a dedicated server running Subnet Manager. In the latter case, the onboard Subnet Manager should be disabled in managed switches.
|
Name
|
Firmware/Software Version
|
NVIDIA Quantum
|
27.2012.1010
|
NVIDIA Quantum-2
|
31.2012.1024
|
ConnectX-6
|
20.38.1900
|
ConnectX-6 DE
|
22.38.1900
|
ConnectX-7
|
28.38.1900
|
MLNX-OS
|
3.11.1010
|
Subnet Manager
|
OpenSM 5.13
Supported Operating Systems and Platforms
For complete list of supported Operating Systems and platforms, please refer to list of operation systems and platforms supported by HPC-X and MLNX_OFED.