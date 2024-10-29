General Information
SHARP Software is provided with the following package:
|
Package
|
Version
|
MLNX_OFED
|
24.07-0.6.1.0
|
HPC-X
|
2.20.0
|
UFM (Aggregation Manager only)
|
6.18.0
Note
NVIDIA SHARP requires either NVIDIA Unified Fabric Manager (UFM®), or a dedicated server running Subnet Manager. In the latter case, the onboard Subnet Manager should be disabled in managed switches.
|
Name
|
Firmware/Software Version
|
NVIDIA Quantum
|
27.2014.1090
|
NVIDIA Quantum-2
|
31.2014.1090
|
ConnectX-6
|
20.38.1900
|
ConnectX-6 DE
|
22.38.1900
|
ConnectX-7
|
28.38.1900
|
MLNX-OS
|
3.12.1002
|
Subnet Manager
|
OpenSM 5.20
Supported Operating Systems and Platforms
For complete list of supported Operating Systems and platforms, please refer to list of operation systems and platforms supported by HPC-X and MLNX_OFED.