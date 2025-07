The Pagination REST API is used for retrieving large datasets in manageable pages. Pagination works by restricting the quantity of items returned in each response, thus reducing server load and minimizing content download time.

Supported URLs: Copy Copied! GET /cyber-ai/anomalies/network GET /cyber-ai/alerts/filter GET /cyber-ai/anomalies/tenant GET /cyber-ai/anomalies/logical-server GET /cyber-ai/telemetry/link-status GET /cyber-ai/prediction/link-anomaly GET /cyber-ai/prediction/link-failure GET /cyber-ai/anomalies/cable/threshold GET /cyber-ai/anomalies/cable/deviation

URL Filters: Page Number – the requested page number: Copy Copied! ?page_number=<number> Example: ?page_number=1 . Page Size - the requested page size: Copy Copied! ?rpp=<size> Example: ?rpp=10 . Filter - column filter: Copy Copied! ?filter=<column name>[<filter type>]<value> Example: ?filter=timestamp[eq]2024 . The filter supports the following types: Equals: eq Not equal: neq Contains: con Not contains: ncon Starts with: sw Ends with: ew Multi equals: eqm



To filter multiple columns, send each column in a separate filter. F or example: ?filter=timestamp[eq]2024&filter=node_guid[con]n .

Sorting - column sorting: Copy Copied! ?sorting=<column name>[<asc|desc>] Example: ?sorting=timestamp[desc] .



To sort multiple columns, send all columns in the same filter separated by commas. F or example: ?sorting=timestamp[asc],node_guid[asc] .