NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.11.0
Document Revision History

Revision

Date

Description

Rev 2.11.0

Feb 10, 2025

Updated Bug Fixes in This Release

Rev 2.10.0

Nov 5, 2024

Updated:

Added:

Dec 17, 2024

Updated High Availability and Software Management

Rev 2.9.1

Aug 27, 2024

Updated:

Rev 2.9.0

Aug 12, 2024

Updated:

Rev 2.8.0

May 5, 2024

Added:

Rev 2.7.0

Feb 8, 2024

Added:

Updated Cyber-AI Analytics

Rev 2.6.1

Dec 12, 2023

Updated:

Rev 2.6.0

Nov, 2023

Updated Job Analytics

Rev 2.5.1

Aug, 2023

Updated Bug Fixes in This Release

Rev 2.5.0

Aug, 2023

Updated Bug Fixes in This Release

Rev 2.4.0

May, 2023

Updated:

Added:

Rev 2.3.0

Jan, 2023

Updated:

Added:

Rev 2.2.1

Dec, 2022

Updated Bug Fixes in This Release

Rev 2.2

Oct, 2022

Added:

Updated

Rev 2.1

Jul, 2022

Added:

Updated:

Aug, 2022

Updated links here.

Rev 2.0

Apr, 2022

Updated:

Rev 1.1.0

Jan, 2021

Added:

  • Downloading the Software

Updated:

Rev 1.0

Dec, 2021

Added:

  • Anomaly Analysis

  • Cable Anomalies Detection

  • Job Analytics

  • Get Cable Trend

  • Events Flows

  • Elements

  • Timeline

  • Influencers

  • High Availability
