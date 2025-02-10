Document Revision History
Revision
Date
Description
Rev 2.11.0
Feb 10, 2025
Updated Bug Fixes in This Release
Rev 2.10.0
Nov 5, 2024
Updated:
Added:
Dec 17, 2024
Updated High Availability and Software Management
Rev 2.9.1
Aug 27, 2024
Updated:
Rev 2.9.0
Aug 12, 2024
Updated:
Rev 2.8.0
May 5, 2024
Added:
Rev 2.7.0
Feb 8, 2024
Added:
Updated Cyber-AI Analytics
Rev 2.6.1
Dec 12, 2023
Updated:
Rev 2.6.0
Nov, 2023
Updated Job Analytics
Rev 2.5.1
Aug, 2023
Updated Bug Fixes in This Release
Rev 2.5.0
Aug, 2023
Updated Bug Fixes in This Release
Rev 2.4.0
May, 2023
Updated:
Added:
Rev 2.3.0
Jan, 2023
Updated:
Added:
Rev 2.2.1
Dec, 2022
Updated Bug Fixes in This Release
Rev 2.2
Oct, 2022
Added:
Updated
Rev 2.1
Jul, 2022
Added:
Updated:
Aug, 2022
Updated links here.
Rev 2.0
Apr, 2022
Updated:
Rev 1.1.0
Jan, 2021
Added:
Updated:
Rev 1.0
Dec, 2021
Added: