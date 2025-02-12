NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.11.1
The Pagination REST API is used for retrieving large datasets in manageable pages. Pagination works by restricting the quantity of items returned in each response, thus reducing server load and minimizing content download time.

  • Supported URLs:

     GET /cyber-ai/anomalies/network
 GET /cyber-ai/alerts/filter
 GET /cyber-ai/anomalies/tenant
 GET /cyber-ai/anomalies/logical-server
 GET /cyber-ai/telemetry/link-status
 GET /cyber-ai/prediction/link-anomaly
 GET /cyber-ai/prediction/link-failure
 GET /cyber-ai/anomalies/cable/threshold
 GET /cyber-ai/anomalies/cable/deviation

  • URL Filters:

    • Page Number – the requested page number:

      ?page_number=<number>

      Example: ?page_number=1.

    • Page Size - the requested page size:

      ?rpp=<size>

      Example: ?rpp=10.

    • Filter - column filter:

      ?filter=<column name>[<filter type>]<value>

      Example: ?filter=timestamp[eq]2024.

      The filter supports the following types:

      • Equals: eq

      • Not equal: neq

      • Contains: con

      • Not contains: ncon

      • Starts with: sw

      • Ends with: ew

      • Multi equals: eqm

To filter multiple columns, send each column in a separate filter. F or example: ?filter=timestamp[eq]2024&filter=node_guid[con]n.

    • Sorting - column sorting:

      ?sorting=<column name>[<asc|desc>]

      Example: ?sorting=timestamp[desc].

To sort multiple columns, send all columns in the same filter separated by commas. F or example: ?sorting=timestamp[asc],node_guid[asc].

    • Request Data

      none

    • Response

      {
   "data”: [
      {
         "alert_id":106782,
         "occurrence":2,
         "severity":"Warning",
         "description":"PortXmitWaitExtended is 130.05% above the average",
         "influencers”: [
            "PortXmitWaitExtended"
         ],
         "percentage":130.05,
         "influencers_display_names”: [
            "Port Xmit Wait Extended"
         ],
         "timestamp":1709773200
      }
   ],
   "filtered_resources":1,
   "first_index":1,
   "last_index":1,
   "num_of_pages":1
}

      Note

      If successful, the page is returned in JSON format.

    • Response codes

      Status

      Description

      200

      Success

      400

      Bad Request (invalid argument)
