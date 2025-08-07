NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.13.0
UFM Telemetry

  • URL

    GET /cyber-ai/system/ufm-telemetry

  • Request Data

    none

  • Response: number of collected results for port counters and cable information

    {
    "port_counters": 20, 
    "cable_info": 8
 }

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Success

    UFM Enterprise

  • URL

    GET /cyber-ai/system/ufm-enterprise

  • Request Data

    none

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Ok

    Run Analytic Job

  • URL

    POST /cyber-ai/system/analytic-jobs

  • Request Data

    {
  "job_type":"delta_proc"
 }

  • Response details regarding the fabric

    none

  • Response codes

    Status

    Description

    201

    Created

    400

    Bad Request (invalid argument)

    Get Analytic Jobs statistics

  • URL

    GET /cyber-ai/system/analytic-jobs

  • Request Data

    none

  • Response details regarding the fabric

    [
{
"job_name": "file_splitter",
"job_type": "File Splitter",
"frequency": 300,
"runs": 50,
"successful_runs": 40,
"last_run_status": "Success",
"last_run_time": 1631520596.290813,
"next_run_time": 1631520596.290813,
"summary": "",
"dependencies": "Port counters"
},
…
]

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Ok

    400

    Bad Request (invalid argument)
