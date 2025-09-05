List of Supported Events
UFM Cyber AI tab
Elements
Counters
Link anomaly/Link Failure Prediction
Node+Port
symbol_error_counter
local_link_integrity_errors LocalLinkIntegrityErrorsExtended
SymbolErrorCounterExtended
UnknownBlockCounter
SyncHeaderErrorCounter
phy_symbol_errors
ErrorDetectionCounterLane.[1-12]
FECCorrectableBlockCountrLane.[1-12]
FECCorrectedSymbolCounterLane.[1-12]
PortFECCorrectableBlockCounter
PortFECCorrectedSymbolCounter
phy_corrected_bits
phy_raw_errors_lane*
raw_ber_coef
raw_ber_magnitude
raw_ber
FECUncorrectableBlockCounterLane.[1-12]
PortFECUncorrectableBlockCounter
effective_ber_coef
effective_ber_magnitude
eff_ber
port_xmit_discard
port_rcv_switch_relay_errors
excessive_buffer_errors
ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended
PortMalformedPacketErrors
PortDLIDMappingErrors
PortBufferOverrunErrors
PortVLMappingErrors
PortNeighborMTUDiscards
PortInactiveDiscards
PortSwHOQLifetimeLimitDiscards
PortSwLifetimeLimitDiscards
port_xmit_wait
PortXmitWaitExtended
LinkDownedCounterExtended link_down_counter
LinkErrorRecoveryCounterExtended link_error_recovery_counter
port_rcv_constraint_errors
PortRcvConstraintErrorsExtended
port_rcv_data
PortRcvDataExtended
port_rcv_errors
PortRcvErrorsExtended
port_rcv_pkts
PortRcvPktsExtended
port_rcv_remote_physical_errors
PortRcvRemotePhysicalErrorsExtended
PortRcvSwitchRelayErrorsExtended
PortUniCastRcvPktsExtended
PortUniCastXmitPktsExtended
port_xmit_constraint_errors
PortXmitConstraintErrorsExtended
port_xmit_data
PortXmitDataExtended
PortXmitDiscardsExtended
port_xmit_pkts
PortXmitPktsExtended
phy_received_bits
RetransmissionPerSec
hist0
hist1
hist2
hist3
vl15_dropped
VL15DroppedExtended
link_error_recovery_counter
ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended
GradeID
Lane0Grade
Lane1Grade
Lane2Grade
Lane3Grade
MaxRetransmissionRate
PortLocalPhysicalErrors
PortLoopingErrors
PortMultiCastRcvPktsExtended
PortMultiCastXmitPktsExtended
Network Alerts
NW
Tenant/Application Alerts
Pkey
Cable Events
Node+Port
temperature_low_th
temperature_high_th
voltage_low_th
voltage_high_th
rx_power_low_th
rx_power_high_th
tx_power_high_th
tx_bias_low_th
tx_bias_high_th