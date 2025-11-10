Installation Notes
Starting with version 2.14.1, UFM Cyber-AI provides separate OMU files for different hardware platforms:
For UFM 4.0 Appliances (Ubuntu 18) use
ufm-cyberai-appliance-<version>-<revision>-omu.tar
For UFM 4.5 Appliances (Ubuntu 24) use:
ufm-cyberai-appliance-
4.5-<version>-<revision>-omu.tar
Hardware Compatibility: Always download and use the OMU file that matches your appliance hardware (UFM 4.0 or UFM 4.5).
Version Requirements: UFM 4.5-specific OMU files are available starting with Cyber-AI version 2.14.1.
Installation Risk: Using an incorrect OMU file for your hardware may cause installation failures or operational issues.
You can verify your appliance version by checking the operating system:
cat /etc/os-release
Ubuntu 18 → UFM 4.0
Ubuntu 24 → UFM 4.5