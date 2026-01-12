NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.14.1
Installation Notes

Hardware Platform Support

Starting with version 2.14.1, UFM Cyber-AI provides separate OMU files for different hardware platforms:

  • For UFM 4.0 Appliances (Ubuntu 18) use

    ufm-cyberai-appliance-<version>-<revision>-omu.tar

  • For UFM 4.5 Appliances (Ubuntu 24) use:

    ufm-cyberai-appliance-4.5-<version>-<revision>-omu.tar

Important Notes

  • Hardware Compatibility: Always download and use the OMU file that matches your appliance hardware (UFM 4.0 or UFM 4.5).

  • Version Requirements: UFM 4.5-specific OMU files are available starting with Cyber-AI version 2.14.1.

  • Installation Risk: Using an incorrect OMU file for your hardware may cause installation failures or operational issues.

Determining Your Hardware Platform

You can verify your appliance version by checking the operating system:

cat /etc/os-release

  • Ubuntu 18 → UFM 4.0

  • Ubuntu 24 → UFM 4.5
