NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.15.1
Appendix - Cable Information

Type

Field

power

mw

dbm

cable

port

lid

port_name

vendor

oui

pn

sn

rev

length

type

supportedspeed

temperature

powerclass

nominalbitrate

cdrenabletxrx

inputeq

outputamp

outputemp

fw_version

attentuation_2.5_5_7_12

rx_power_type

rx_power.1.mw

rx_power.1.dbm

rx_power.2.mw

rx_power.2.dbm

rx_power.3.mw

rx_power.3.dbm

rx_power.4.mw

rx_power.4.dbm

tx_bias.1

tx_bias.2

tx_bias.3

tx_bias.4

tx_power.1.mw

tx_power.1.dbm

tx_power.2.mw

tx_power.2.dbm

tx_power.3.mw

tx_power.3.dbm

tx_power.4.mw

tx_power.4.dbm

cdr_tx_rx_loss_indicator

adaptive_equalization_fault

tx_rx_lol_indicator

temperature_alarm_and_warning

voltage_alarm_and_warning

rx_power_alarm_warning

tx_bias_alarm_and_warning

diag_supply_voltage

transmitter_technolog

eth_com_codes_ext

datacode

lot

tx_adaptive_equalization_freeze

rx_output_disable

tx_adaptive_equalization_enable
