Pagination
The Pagination REST API is used for retrieving large datasets in manageable pages. Pagination works by restricting the quantity of items returned in each response, thus reducing server load and minimizing content download time.
Supported URLs:
GET /cyber-ai/anomalies/network GET /cyber-ai/alerts/filter GET /cyber-ai/anomalies/tenant GET /cyber-ai/anomalies/logical-server GET /cyber-ai/telemetry/link-status GET /cyber-ai/prediction/link-anomaly GET /cyber-ai/prediction/link-failure GET /cyber-ai/anomalies/cable/threshold GET /cyber-ai/anomalies/cable/deviation
URL Filters:
Page Number – the requested page number:
?page_number=<number>
Example:
?page_number=1.
Page Size - the requested page size:
?rpp=<size>
Example:
?rpp=10.
Filter - column filter:
?filter=<column name>[<filter type>]<value>
Example:
?filter=timestamp[eq]2024.
The filter supports the following types:
Equals: eq
Not equal: neq
Contains: con
Not contains: ncon
Starts with: sw
Ends with: ew
Multi equals: eqm
To filter multiple columns, send each column in a separate filter. F
or example:
?filter=timestamp[eq]2024&filter=node_guid[con]n.
Sorting - column sorting:
?sorting=<column name>[<asc|desc>]
Example:
?sorting=timestamp[desc].
To sort multiple columns, send all columns in the same filter separated by commas. F
or example:
?sorting=timestamp[asc],node_guid[asc].
Request Data
none
Response
{ "data”: [ { "alert_id":106782, "occurrence":2, "severity":"Warning", "description":"PortXmitWaitExtended is 130.05% above the average", "influencers”: [ "PortXmitWaitExtended" ], "percentage":130.05, "influencers_display_names”: [ "Port Xmit Wait Extended" ], "timestamp":1709773200 } ], "filtered_resources":1, "first_index":1, "last_index":1, "num_of_pages":1 }Note
If successful, the page is returned in JSON format.
Response codes
Status
Description
200
Success
400
Bad Request (invalid argument)