On This Page
UFM Telemetry
URL
GET /cyber-ai/system/ufm-telemetry
Request Data
none
Response: number of collected results for port counters and cable information
{ "port_counters": 20, "cable_info": 8 }
Response codes
Status
Description
200
Success
UFM Enterprise
URL
GET /cyber-ai/system/ufm-enterprise
Request Data
none
Response codes
Status
Description
200
Ok
Run Analytic Job
URL
POST /cyber-ai/system/analytic-jobs
Request Data
{ "job_type":"delta_proc" }
Response details regarding the fabric
none
Response codes
Status
Description
201
Created
400
Bad Request (invalid argument)
Get Analytic Jobs statistics
URL
GET /cyber-ai/system/analytic-jobs
Request Data
none
Response details regarding the fabric
[ { "job_name": "file_splitter", "job_type": "File Splitter", "frequency": 300, "runs": 50, "successful_runs": 40, "last_run_status": "Success", "last_run_time": 1631520596.290813, "next_run_time": 1631520596.290813, "summary": "", "dependencies": "Port counters" }, … ]
Response codes
Status
Description
200
Ok
400
Bad Request (invalid argument)