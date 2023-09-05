NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.2.1 LTS (2022 LTS U7)
List of Supported Events

List of Supported Events

UFM Cyber AI tab

Elements

Counters

Link anomaly/Link Failure Prediction

Node+Port

symbol_error_counter

local_link_integrity_errors LocalLinkIntegrityErrorsExtended

SymbolErrorCounterExtended

UnknownBlockCounter

SyncHeaderErrorCounter

phy_symbol_errors

ErrorDetectionCounterLane.[1-12]

FECCorrectableBlockCountrLane.[1-12]

FECCorrectedSymbolCounterLane.[1-12]

PortFECCorrectableBlockCounter

PortFECCorrectedSymbolCounter

phy_corrected_bits

phy_raw_errors_lane*

raw_ber_coef

raw_ber_magnitude

raw_ber

FECUncorrectableBlockCounterLane.[1-12]

PortFECUncorrectableBlockCounter

effective_ber_coef

effective_ber_magnitude

eff_ber

port_xmit_discard

port_rcv_switch_relay_errors

excessive_buffer_errors

ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended

PortMalformedPacketErrors

PortDLIDMappingErrors

PortBufferOverrunErrors

PortVLMappingErrors

PortNeighborMTUDiscards

PortInactiveDiscards

PortSwHOQLifetimeLimitDiscards

PortSwLifetimeLimitDiscards

port_xmit_wait

PortXmitWaitExtended

LinkDownedCounterExtended link_down_counter

LinkErrorRecoveryCounterExtended link_error_recovery_counter

port_rcv_constraint_errors

PortRcvConstraintErrorsExtended

port_rcv_data

PortRcvDataExtended

port_rcv_errors

PortRcvErrorsExtended

port_rcv_pkts

PortRcvPktsExtended

port_rcv_remote_physical_errors

PortRcvRemotePhysicalErrorsExtended

PortRcvSwitchRelayErrorsExtended

PortUniCastRcvPktsExtended

PortUniCastXmitPktsExtended

port_xmit_constraint_errors

PortXmitConstraintErrorsExtended

port_xmit_data

PortXmitDataExtended

PortXmitDiscardsExtended

port_xmit_pkts

PortXmitPktsExtended

phy_received_bits

RetransmissionPerSec

hist0

hist1

hist2

hist3

vl15_dropped

VL15DroppedExtended

link_error_recovery_counter

ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended

GradeID

Lane0Grade

Lane1Grade

Lane2Grade

Lane3Grade

MaxRetransmissionRate

PortLocalPhysicalErrors

PortLoopingErrors

PortMultiCastRcvPktsExtended

PortMultiCastXmitPktsExtended

Network Alerts

NW

raw_ber

eff_ber

port_xmit_discard

port_rcv_switch_relay_errors

PortDLIDMappingErrors

PortVLMappingErrors

PortNeighborMTUDiscards

PortInactiveDiscards

port_xmit_wait

PortXmitWaitExtended

LinkDownedCounterExtended

LinkErrorRecoveryCounterExtended

port_rcv_data

port_rcv_errors

port_rcv_pkts

port_rcv_remote_physical_errors

PortRcvSwitchRelayErrorsExtended

PortUniCastRcvPktsExtended

PortUniCastXmitPktsExtended

port_xmit_constraint_errors

port_xmit_data

PortXmitDiscardsExtended

port_xmit_pkts

phy_received_bits

RetransmissionPerSec

Tenant/Application Alerts

Pkey

raw_ber

eff_ber

port_xmit_discard

port_rcv_switch_relay_errors

PortDLIDMappingErrors

PortVLMappingErrors

PortNeighborMTUDiscards

PortInactiveDiscards

port_xmit_wait

PortXmitWaitExtended

LinkDownedCounterExtended

LinkErrorRecoveryCounterExtended

port_rcv_data

port_rcv_errors

port_rcv_pkts

port_rcv_remote_physical_errors

PortRcvSwitchRelayErrorsExtended

PortUniCastRcvPktsExtended

PortUniCastXmitPktsExtended

port_xmit_constraint_errors

port_xmit_data

PortXmitDiscardsExtended

port_xmit_pkts

phy_received_bits

RetransmissionPerSec

Cable Events

Node+Port

temperature_low_th

temperature_high_th

voltage_low_th

voltage_high_th

rx_power_low_th

rx_power_high_th

tx_power_high_th

tx_bias_low_th

tx_bias_high_th

