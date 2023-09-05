NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.3.0
Alert Filters

Add Alerts Filter

  • URL

    POST /cyber-ai/alerts/filter

  • Request Data

    {
  "filter_type": "link_anomaly",
  "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15",
  "filter_attributes": "hist1,  hist2,  hist3",
  "enabled": [
    true|false
  ]
}

  • Response

    {
  "filter_id":  100,
}

  • Response codes

    Status

    Description

    201

    Created

    400

    Bad Request (invalid argument)

Delete Alert Filter

  • URL

    DELETE /cyber-ai/alerts/filter/{filter_id}

  • Request Data

    none

  • Response

    none

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Successful

    404

    Not found

Enable Alert Filter

  • URL

    PUT /cyber-ai/alerts/filter

  • Request Data

    {
  "filter_id":  100,
  "enabled" : [true|false]
}

  • Response

    {
  "filter_id": 100,
  "filter_type": "link_anomaly",
  "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15",
  "filter_attributes": "hist1,  hist2,  hist3",
  "enabled": [true|false]
 }

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Success

    404

    Not found

Get Alerts Filter

  • URL

    GET /cyber-ai/alerts/filter

  • URL filters:

    • Type – retrieve alerts of specific type (or all types if this filter is not used)

      ?type=<alert_type>

      Supported types: link_failure_prediction, link_anomaly, cable_event, tenant_alert, network_alert and logical_server_alert

  • Request Data

    none

  • Response

    [
  {
    "filter_id": 1,
    "filter_type": "link_anomaly",
    "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15",
    "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3",
    "enabled": true
  },
  {
    "filter_id": 2,
    "filter_type": "link_anomaly",
    "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:16",
    "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3",
    "enabled": false
  }
 ]

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Success

    400

    Bad request

Get Alert Filter

  • URL

    GET /cyber-ai/alerts/filter/{filter_id}

  • Request Data

    none

  • Response

    {
  "filter_id": 1,
  "filter_type": "link_anomaly",
  "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15",
  "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3",
  "enabled": true
 }

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Success

    404

    Not found

