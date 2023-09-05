On This Page
Alert Filters
URL
POST /cyber-ai/alerts/filter
Request Data
{ "filter_type": "link_anomaly", "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15", "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3", "enabled": [ true|false ] }
Response
{ "filter_id": 100, }
Response codes
Status
Description
201
Created
400
Bad Request (invalid argument)
URL
DELETE /cyber-ai/alerts/filter/{filter_id}
Request Data
none
Response
none
Response codes
Status
Description
200
Successful
404
Not found
URL
PUT /cyber-ai/alerts/filter
Request Data
{ "filter_id": 100, "enabled" : [true|false] }
Response
{ "filter_id": 100, "filter_type": "link_anomaly", "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15", "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3", "enabled": [true|false] }
Response codes
Status
Description
200
Success
404
Not found
URL
GET /cyber-ai/alerts/filter
URL filters:
Type – retrieve alerts of specific type (or all types if this filter is not used)
?type=<alert_type>
Supported types: link_failure_prediction, link_anomaly, cable_event, tenant_alert, network_alert and logical_server_alert
Request Data
none
Response
[ { "filter_id": 1, "filter_type": "link_anomaly", "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15", "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3", "enabled": true }, { "filter_id": 2, "filter_type": "link_anomaly", "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:16", "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3", "enabled": false } ]
Response codes
Status
Description
200
Success
400
Bad request
URL
GET /cyber-ai/alerts/filter/{filter_id}
Request Data
none
Response
{ "filter_id": 1, "filter_type": "link_anomaly", "filter_elements": "0x35b286a72f6dc42:15", "filter_attributes": "hist1, hist2, hist3", "enabled": true }
Response codes
Status
Description
200
Success
404
Not found