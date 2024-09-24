On This Page
Configuration
URL
PUT /cyber-ai/config/ufm-params
Request data
{ "password": "qwerty", "ip": "10.210.4.57", "username": "admin", "protocol": "[http|https]" "port": 443 }
Response codes
Status
Description
204
Success
400
Bad request
URL
GET /cyber-ai/config/ufm-params
Request data
none
Response
none
Response codes
Status
Description
200
Success
URL
GET /cyber-ai/analytics/summary
URL filters
From – retrieve alerts triggered within the last given time period
from=-<time>Note
Supported time units: h (for hours), d (for days), w (for weeks), m (for months). For example: from=-6h.
Probability – returns all alerts with probability equal to, or greater than the given probability
min_probability=<0-100>
Request data
none
Response
{ "network_alerts": { "Critical": 422, "Major": 10, "Minor": 0, "Warning": 0, "Suspect": 0, "Info": 0, "Notice": 0 }, "tenant_alerts": {{…}, "link_failures_predictions": {…}, }, "link_anomaly_predictions": {…}, "cable_events": {…}, "logical_server_alerts": {…}, } }Note
If successful, the analytics summary will be returned in JSON format.
Response codes
Status
Description
204
Success
400
Bad request
Cable Length
URL
GET /cyber-ai/analytics/distribution/cable-length
URL filters
from – retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts from a specific time:
to - retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts until a specific time
min_probability – retrieve cable distributions with larger than or equal minimum probability
max_probability – retrieve cable distributions with less than or equal maximum probability
from=-<time>&to=-<time>&min_probability=<[0-100]>&max_probability=<[0-100]>
Request data
none
Response
{ "20":{ "normal": 2090, "alerted": 212 }, "30":{ "normal": 968, "alerted": 487 }
Response codes
Status
Description
200
Success
400
Bad request
Cable Technology Type
URL
GET /cyber-ai/analytics/distribution/cable-type
URL filters
from – retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts from a specific time:
to - retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts until a specific time
min_probability – retrieve cable distributions with larger than or equal minimum probability
max_probability – retrieve cable distributions with less than or equal maximum probability
from=-<time>&to=-<time>&min_probability=<[0-100]>&max_probability=<[0-100]>
Request data
none
Response codes
Status
Description
200
Success
400
Bad request