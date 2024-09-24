List of Supported Events
|
UFM Cyber AI tab
|
Elements
|
Counters
|
Link anomaly/Link Failure Prediction
|
Node+Port
|
symbol_error_counter
|
local_link_integrity_errors LocalLinkIntegrityErrorsExtended
|
SymbolErrorCounterExtended
|
UnknownBlockCounter
|
SyncHeaderErrorCounter
|
phy_symbol_errors
|
ErrorDetectionCounterLane.[1-12]
|
FECCorrectableBlockCountrLane.[1-12]
|
FECCorrectedSymbolCounterLane.[1-12]
|
PortFECCorrectableBlockCounter
|
PortFECCorrectedSymbolCounter
|
phy_corrected_bits
|
phy_raw_errors_lane*
|
raw_ber_coef
|
raw_ber_magnitude
|
raw_ber
|
FECUncorrectableBlockCounterLane.[1-12]
|
PortFECUncorrectableBlockCounter
|
effective_ber_coef
|
effective_ber_magnitude
|
eff_ber
|
port_xmit_discard
|
port_rcv_switch_relay_errors
|
excessive_buffer_errors
ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended
|
PortMalformedPacketErrors
|
PortDLIDMappingErrors
|
PortBufferOverrunErrors
|
PortVLMappingErrors
|
PortNeighborMTUDiscards
|
PortInactiveDiscards
|
PortSwHOQLifetimeLimitDiscards
|
PortSwLifetimeLimitDiscards
|
port_xmit_wait
|
PortXmitWaitExtended
|
LinkDownedCounterExtended link_down_counter
|
LinkErrorRecoveryCounterExtended link_error_recovery_counter
|
port_rcv_constraint_errors
|
PortRcvConstraintErrorsExtended
|
port_rcv_data
|
PortRcvDataExtended
|
port_rcv_errors
|
PortRcvErrorsExtended
|
port_rcv_pkts
|
PortRcvPktsExtended
|
port_rcv_remote_physical_errors
|
PortRcvRemotePhysicalErrorsExtended
|
PortRcvSwitchRelayErrorsExtended
|
PortUniCastRcvPktsExtended
|
PortUniCastXmitPktsExtended
|
port_xmit_constraint_errors
|
PortXmitConstraintErrorsExtended
|
port_xmit_data
|
PortXmitDataExtended
|
PortXmitDiscardsExtended
|
port_xmit_pkts
|
PortXmitPktsExtended
|
phy_received_bits
|
RetransmissionPerSec
|
hist0
|
hist1
|
hist2
|
hist3
|
vl15_dropped
|
VL15DroppedExtended
|
link_error_recovery_counter
|
ExcessiveBufferOverrunErrorsExtended
|
GradeID
|
Lane0Grade
|
Lane1Grade
|
Lane2Grade
|
Lane3Grade
|
MaxRetransmissionRate
|
PortLocalPhysicalErrors
|
PortLoopingErrors
|
PortMultiCastRcvPktsExtended
|
PortMultiCastXmitPktsExtended
|
Network Alerts
|
NW
|
raw_ber
|
eff_ber
|
port_xmit_discard
|
port_rcv_switch_relay_errors
|
PortDLIDMappingErrors
|
PortVLMappingErrors
|
PortNeighborMTUDiscards
|
PortInactiveDiscards
|
port_xmit_wait
|
PortXmitWaitExtended
|
LinkDownedCounterExtended
|
LinkErrorRecoveryCounterExtended
|
port_rcv_data
|
port_rcv_errors
|
port_rcv_pkts
|
port_rcv_remote_physical_errors
|
PortRcvSwitchRelayErrorsExtended
|
PortUniCastRcvPktsExtended
|
PortUniCastXmitPktsExtended
|
port_xmit_constraint_errors
|
port_xmit_data
|
PortXmitDiscardsExtended
|
port_xmit_pkts
|
phy_received_bits
|
RetransmissionPerSec
|
Tenant/Application Alerts
|
Pkey
|
raw_ber
|
eff_ber
|
port_xmit_discard
|
port_rcv_switch_relay_errors
|
PortDLIDMappingErrors
|
PortVLMappingErrors
|
PortNeighborMTUDiscards
|
PortInactiveDiscards
|
port_xmit_wait
|
PortXmitWaitExtended
|
LinkDownedCounterExtended
|
LinkErrorRecoveryCounterExtended
|
port_rcv_data
|
port_rcv_errors
|
port_rcv_pkts
|
port_rcv_remote_physical_errors
|
PortRcvSwitchRelayErrorsExtended
|
PortUniCastRcvPktsExtended
|
PortUniCastXmitPktsExtended
|
port_xmit_constraint_errors
|
port_xmit_data
|
PortXmitDiscardsExtended
|
port_xmit_pkts
|
phy_received_bits
|
RetransmissionPerSec
|
Cable Events
|
Node+Port
|
temperature_low_th
|
temperature_high_th
|
voltage_low_th
|
voltage_high_th
|
rx_power_low_th
|
rx_power_high_th
|
tx_power_high_th
|
tx_bias_low_th
|
tx_bias_high_th