NVIDIA UFM Cyber-AI Documentation v2.7.0
Configuration

Set UFM Enterprise Connections Parameters

  • URL

    PUT /cyber-ai/config/ufm-params

  • Request data

    {
    "password":  "qwerty",
    "ip":  "10.210.4.57",
    "username":  "admin",
    "protocol": "[http|https]" 
    "port": 443
 }

  • Response codes

    Status

    Description

    204

    Success

    400

    Bad request

Get UFM Enterprise Connections Parameters

  • URL

    GET /cyber-ai/config/ufm-params

  • Request data

    none

  • Response

    none

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Success

Alert Count Summary

  • URL

    GET /cyber-ai/analytics/summary

  • URL filters

    • From – retrieve alerts triggered within the last given time period

      from=-<time>

      Warning

      Supported time units: h (for hours), d (for days), w (for weeks), m (for months). For example: from=-6h.

    • Probability – returns all alerts with probability equal to, or greater than the given probability

      min_probability=<0-100>

  • Request data

    none

  • Response

    {
    "network_alerts": {
        "Critical": 422,
        "Major": 10,
        "Minor": 0,
        "Warning": 0,
        "Suspect": 0,
        "Info": 0,
        "Notice": 0
    },
    "tenant_alerts": {{…},
    "link_failures_predictions": {…},
    },
    "link_anomaly_predictions": {…},
    "cable_events": {…},
       "logical_server_alerts": {…},
    }
   }

    Warning

    If successful, the analytics summary will be returned in JSON format.

  • Response codes

    Status

    Description

    204

    Success

    400

    Bad request

Cable Distribution Count

Cable Length

  • URL

    GET /cyber-ai/analytics/distribution/cable-length

  • URL filters

    • from – retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts from a specific time:

    • to - retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts until a specific time

    • min_probability – retrieve cable distributions with larger than or equal minimum probability

    • max_probability – retrieve cable distributions with less than or equal maximum probability

      from=-<time>&to=-<time>&min_probability=<[0-100]>&max_probability=<[0-100]>

  • Request data

    none

  • Response

    {
    "20":{
    "normal": 2090,
    "alerted": 212
    },
    "30":{
    "normal": 968,
    "alerted": 487
}

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Success

    400

    Bad request

Cable Technology Type

  • URL

    GET /cyber-ai/analytics/distribution/cable-type

  • URL filters

    • from – retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts from a specific time:

    • to - retrieve cable distributions based on cable’s length with alerts counts until a specific time

    • min_probability – retrieve cable distributions with larger than or equal minimum probability

    • max_probability – retrieve cable distributions with less than or equal maximum probability

      from=-<time>&to=-<time>&min_probability=<[0-100]>&max_probability=<[0-100]>

  • Request data

    none

  • Response codes

    Status

    Description

    200

    Success

    400

    Bad request
