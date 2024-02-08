Document Revision History
|
Revision
|
Date
|
Description
|
Rev 2.7.0
|
Feb 8, 2024
|
Added:
Updated Cyber-AI Analytics
|
Rev 2.6.1
|
Dec 12, 2023
|
Updated:
|
Rev 2.6.0
|
Nov, 2023
|
Updated Job Analytics
|
Rev 2.5.1
|
Aug, 2023
|
Updated Bug Fixes in This Release
|
Rev 2.5.0
|
Aug, 2023
|
Updated Bug Fixes in This Release
|
Rev 2.4.0
|
May, 2023
|
Updated:
Added:
|
Rev 2.3.0
|
Jan, 2023
|
Updated:
Added:
|
Rev 2.2.1
|
Dec, 2022
|
Updated Bug Fixes in This Release
|
Rev 2.2
|
Oct, 2022
|
Added:
Updated
|
Rev 2.1
|
Jul, 2022
|
Added:
Updated:
|
Aug, 2022
|
Updated links here.
|
Rev 2.0
|
Apr, 2022
|
Updated:
|
Rev 1.1.0
|
Jan, 2021
|
Added:
Updated:
|
Rev 1.0
|
Dec, 2021
|
Added: